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Adana Demirspor, Benjamin Stambouli ile sözleşme yeniledi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, 32 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu Benjamin Stambouli ile sözleşme yeniledi

Adana Demirspor, Benjamin Stambouli ile sözleşme yeniledi
AA

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Benjamin Stambouli ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalamıştır." ifadesi kullanıldı.

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