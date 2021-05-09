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Adana Demirspor, Giresunspor ve Samsunspor kritik virajda | CANLI YAYIN

Süper Lig'e yükselecek 2 takımın belli olacağı Menemenspor-Adana Demirspor, Adanaspor-Yılport Samsunspor ve Tuzlaspor-GZT Giresunspor maçlarının canlı aktarımı HTSPOR'da

Adana Demirspor, Giresunspor ve Samsunspor kritik virajda | CANLI YAYIN

TFF 1. Lig'de doğrudan Süper Lig'e yükselecek iki takımın yanı sıra play-off eşleşmeleri de belli oluyor. Son hafta öncesinde Akhisarspor, Ankaraspor ve Eskişehirspor'un veda ettiği ligde Süper Lig'e direkt yükselecek takımlar bu akşam oynanacak, Menemenspor-Adana Demirspor, Adanaspor-Yılport Samsunspor ve Tuzlaspor-GZT Giresunspor karşılaşmaların ardından belli olacak.

6' Pa Dibba, 11' Ezeh

MENEMENSPOR: Fatih Demirlek, Rıdvan Koçak, Ömer Şahbaş, Abdulkadir Öksüz, Emre Batuhan Adıgüzel, Berkay Samancı, Bekir Can Sönmez, Cem Çelik, Aydın Yılmaz, Tayfun Aydoğan, Murat Yılmaz
TEKNİK DİREKTÖR: Ümit Karan

ADANA DEMİRSPOR: Muhammed Şengezer, Süleyman Koç, Tayyip Talha Sanuç, Rassoul, Kaan Kanak, Sinan Kurt, Hasan Kılıç, Gökhan İnler, Yunus Akgün, Ezeh, Pa Dibba
TEKNİK DİREKTÖR: Samet Aybaba

-

15' Segbefia (P) | 5' Eren, 20' Balde

TUZLASPOR: Angeler, Ferhat Öztorun, Arif Morkaya, Yasin Güreler, Cajic, Muhammed Gönülaçar, Segbefia, Muhammed Sarıkaya, Pucko, Özgür Can Özcan, Berk Can Sevgi
TEKNİK DİREKTÖR: ALPASLAN UYSAL

GİRESUNSPOR: Onurcan Piri, Hayrullah Bilazer, Diarra, Sergen Piçinciol, Hüsamettin Tut, Uzodimma, Erol Can Akdağ, Mehmet Taş, Nalepa, Eren Tozlu, Balde
TEKNİK DİREKTÖR: Hakan Keleş

-

5', 10' Savicevic

ADANASPOR: Burak Çapkınoğlu, Harun Kaya, Donkor, Cenk Alptekin, İsmail Erdoğan, Uğurcan Yazğılı, Papa, Celil Yüksel, Seth, Kingsley, Sampson
TEKNİK DİREKTÖR: Eyüp Arın

SAMSUNSPOR: Nurullah Aslan, Erkam Reşmen, Veli Çetin, Yalçın Kılınç, Mücahit Albayrak, Ferhat Çulcuoğlu, Gökhan Karadeniz, Savicevic, Guido, Yasin Öztekin, Nadir Çiftçi
TEKNİK DİREKTÖR: Ertuğrul Sağlam

DEMİRSPOR VE GİRESUN KAZANIRSA SÜPER LİG'DE

Adana Demirspor, GZT Giresunspor ve Yılport Samsunspor'un 67'şer puanla sıralandığı zirve mücadelesinde Adana Demirspor ve GZT Giresunspor Menemenspor ve Tuzlaspor maçlarını kazandığı takdirde adlarını Süper Lig'e yazdıracak.

SAMSUN'A GALİBİYET YETMİYOR

Puan eşitliği halinde rakiplerinin gerisinde kalacak Yılport Samsunspor'un Süper Lig vizesi alabilmesi için üzerindeki iki takımı puan olarak geçmesi gerekiyor.

Play-off yarı final eşleşmelerinde lig üçüncüsü ile altıncısı, lig dördüncüsü ile beşincisi karşılaşacak.

ADANA DEMİRSPOR

TFF 1. Lig'de son hafta öncesi Süper Lig'e çıkma ihtimali bulunan ekiplerden Adana Demirspor, daha önce 1972-1973, 1986-1987, 1990-1991 ve 1993-1994 sezonlarında Süper Lig'e yükselmeyi başardı.

Süper Lig'den 1994-1995'ten beri uzakta kalan Adana Demirspor'da bu sezon 3. teknik direktör olarak çalışan Samet Aybaba, 1996-1997'de Kayserispor'u ve 2016-2017'de de Sivasspor'u Süper Lig'e taşıdı.

Aybaba'nın Kayserispor'u Süper Lig'e taşıdığı sezon GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş de Kayserispor'da forma giyiyordu.

GZT GİRESUNSPOR

En son 1970-1971 sezonunda Süper Lig vizesi alan GZT Giresunspor, 6 sezon mücadele ettiği Süper Lig'de 1976-1977'den beri yer almıyor.

Futbolculuğu döneminde 1996-1997'de Kayserispor'la, 2005-2006'da Antalyaspor'la Süper Lig'e çıkan GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, bu sefer teknik adamlık kariyerinde bunu başarmak için mücadele edecek.

YILPORT SAMSUNSPOR

TFF 1. Lig'de daha önce 7 kez Süper Lig vizesi alan Yılport Samsunspor, en fazla Süper Lig'e çıkan ekip konumunda bulunuyor. 1968-1969, 1975-1976, 1981-1982, 1984-1985, 1990-1991, 1992-1993 ve 2010-2011'de Süper Lig'e çıkma başarısı gösteren Samsunspor, daha önce 30 yıl Süper Lig'de mücadele etti.

Samsunspor'un Süper Lig'e çıktığı 1990-1991 ve 1992-1993 sezonlarında takımda futbolcu olarak yer alan Ertuğrul Sağlam, bu sefer teknik direktör olarak bunu başarmak isteyecek.

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