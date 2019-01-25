Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 24 yaşındaki Levent Ayçiçek, mavi-lacivertli takımın başkanı Murat Sancak ile bir araya gelerek 2,5 yıllık sözleşmeyi imzaladı.

Levent Ayçiçek, son olarak Almanya 2. Ligi takımlarından Greuther Fürth'te forma giymişti.