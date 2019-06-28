Adem Büyük kimdir? sorusu tecrübeli futbolcunun Galatasaray'a transfer olduğunun açıklanmasıyla gündeme geldi. Toplam 2 yıllık anlaşma sağlayan Galatasaray, Adem Büyük'e ilk sezon için 3,5 milyon TL, ikinci sezon için ise 4 milyon TL ödeyecek. Adem Büyük'ün hayatına dair detaylar haberimizde.

ADEM BÜYÜK KİMDİR?

Adem Büyük 30 Ağustos 1987'de, Hopa'da doğdu. Futbola Artvin Hopaspor altyapısında başlayan Adem Büyük buradan Arhavispor altyapısına ve oradan da Beşiktaş'a transfer oldu. 2004-05 sezonunda Beşiktaş A2 forması giymeye başladı. 28 maçta attığı 26 golle PAF liginin gol kralı oldu. Bu başarıya sahip ilk ve tek Beşiktaş futbolcusudur. Sezonun sonlarında Beşiktaş ile 2 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. Ancak profesyonel formayı giyme şansı yakalayamadı.

2005-06 sezonunda tecrübe kazanması için 3. Lig takımlarından Zeytinburnuspor'a kiralandı. 11 maçta 2 golle oynayan Büyük, sezonun ikinci yarısında Türk Telekom Lig A takımlarından Akçaabat Sebatspor tarafından kiralandı. 11 maçta 1 gol atan Büyük, sonraki sezon Sebatspor tarafından bir sene daha kiralandı. 23 maçta 7 gol attı. Kariyerinde ilk kez Türkiye Kupası'nda forma şansı buldu ancak ikinci kademede Bursaspor'a elendiler. Sezon sonunda ise takım küme düşmekten kurtulamadı.

2007-08 sezonu başında Beşiktaş ile sözleşmesini 2009'a kadar uzatan Büyük, bu sefer başka bir 1. Lig ekibi olan Altay Spor Kulübü'ne bir senelik kiralandı. Feyyaz Uçar yönetimindeki takımda 27 maçta 16 gollük başarılı bir performans gösterdi ve gol krallığında 3. oldu. 19 Nisan 2008'de İstanbulspor'u deplasmanda 5-0 yendikleri maçta 4 gol kaydetti. Büyük, Altay'daki performansı ile yeniden millî takımlar seviyesinde forma şansı buldu.

27 Ağustos 2008'de Beşiktaş'ın Uğur İnceman transferinde 1 milyon euro ve Mustafa Aşan ile birlikte Manisaspor'a verildi. Manisaspor'la 3 yıllık sözleşme imzalayan Büyük, 15 maçta takımının formasını giydi ve 2 gol atarak takımının lig şampiyonu olup yeniden Süper Lig'e çıkmasına yardım etti. Süper Lig öncesi takım kampında yer alan Büyük, Süper Lig'de forma şansı bulamadı ve transferin son gününde Boluspor'a kiralandı. Yeniden 1. lige dönen Büyük, 27 maçta 11 gol attı. Türkiye Kupası'nda Kastamonuspor'a 4-2 yenilip elendikleri maçta ise takımının 2 golünü de attı ancak mağlubiyete engel olamadı.

2010-11 sezonunda Manisaspor'a geri dönen Büyük yine forma şansı yakalayamadı ve Manisaspor A2 takımıyla çalışmalara devam etti. Burada 4 maçta 2 gol kaydeden Büyük, Ekim ayının sonlarında bir sakatlık geçirip sahalardan bir süre uzakta kaldı. Sezonun ikinci yarısı 1. ligde mücadele eden Mersin İdman Yurdu'na kiralandı. Süper Lig'e çıkma mücadelesi veren güney ekibinde 14 maçta 10 gol atarak 29 yıl aradan sonra takımın Spor Toto Süper Lig'e yükselmesindeki en önemli oyuncularından biri haline geldi.

Mersin'deki başarılı performansından sonra Manisaspor'da tutulmasına rağmen yine kadroda düşünülmedi. 2 Ekim 2010'da Samsunspor karşısında 74. dakikada Yiğit Gökoğlan'ın yerine girerek ilk kez Süper Lig'de forma giymiş oldu. Ancak bu dışında devre arasında kadar forma şansı bulamadı.

Adem Büyük 2011 - 2012 sezonunda Kasımpaşa'da forma giydi.

ADEM BÜYÜK'ÜN MİLLÎ TAKIM KARİYERİ

Kasım 2004'te Almanya ile oynanacak hazırlık maçları için Metin Tekin tarafından U-18 kadrosuna çağrıldı. 23 Kasım 2004'te ilk maçına çıkan Büyük, Türkiye'nin 2-1'lik galibiyetinde Arda Turan ile beraber gol attı. Ocak 2005'te ise Belçika hazırlık maçlarının ilkinde de bir gol kaydetti. Şubat 2005'te ise Meridyen Kupası kadrosunda yer aldı. Turnuvanın 3 maçında forma giyen Büyük, şampiyonluk gördü.

Adem Büyük, Kasım 2007'de İsveç ile oynanan U-21 hazırlık maçına çağrıldı ve ilk kez Türkiye 21 yaş altı millî futbol takımı forması giydi. Bir Avrupa şampiyonası eleme maçında da oynayan Büyük, Mayıs 2008'de düzenlenen Toulon Turnuvası kadrosunda yer aldı. Ümit Davala tarafından kadroya çağrılan Büyük, 2 maçta forma giyerek Avrupa dışı takımlarla karşılıklı oynama fırsatı buldu. Haziran 2011'de ise Türkiye A2 millî futbol takımının oynayacağı hazırlık maçları kadrosuna dahil edildi ve 2 maçta 1 gol kaydetti.

Kasım 2013'te Fatih Terim ile yenilenmeye giden Türkiye millî futbol takımının Kuzey İrlanda ve Belarus ile oynayacağı hazırlık maçı kadrosuna çağrıldı. 15 Kasım 2013'te oynanan Kuzey İrlanda maçında sahaya ilk 11'de çıkarak millî formayı ilk kez giydi. Belarus maçında da ilk 11'de sahadaydı.