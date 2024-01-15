Kayalıklara düşen yamaç paraşütçüsü yaralandı
ADIYAMAN'da uçuş yaptığı sırada dengesini kaybeden yamaç paraşütü pilotu Selahattin Genç, kayalıklara düşerek yaralandı.
ADIYAMAN'da uçuş yaptığı sırada dengesini kaybeden yamaç paraşütü pilotu Selahattin Genç, kayalıklara düşerek yaralandı.
Olay, Adıyaman- Kahta kara yolunun 5'inci kilometresinde Ali Dağı'nda meydana geldi. Yamaç paraşütü ile uçuş yapan Selahattin Genç, iniş sırasında dengesini kaybederek kayalıklara düştü. Genç'in düştüğünü görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Ekipler, 2 saat süren çalışma ile Genç'i bulunduğu yerden çıkartıp, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan Genç'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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