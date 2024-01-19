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        Adıyaman'da afetzedelere kışlık kıyafet yardımı

        Adıyaman, Bursa Osmangazi ve İstanbul Kartal Müftülüklerince depremden etkilenen 400 çocuğa kışlık kıyafet dağıtımı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 15:49 Güncelleme: 19.01.2024 - 15:51
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        Adıyaman'da afetzedelere kışlık kıyafet yardımı
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        Adıyaman, Bursa Osmangazi ve İstanbul Kartal Müftülüklerince depremden etkilenen 400 çocuğa kışlık kıyafet dağıtımı yapıldı.

        Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı il ve ilçe müftülüklerince Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde yardım kampanyaları sürüyor.

        Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) iş birliğinde "Kış bayramı ve ilmek ilmek iyilik" sloganıyla başlatılan yardım kampanyası kapsamında konteyner kentlerdeki 400 çocuğa kışlık kıyafet dağıtıldı.

        İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu, kışlık yardımların başladığını ve sürekli devam edeceğini ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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