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        Adıyaman'da 4.0 büyüklüğünde deprem

        ADIYAMAN´da Riçhter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Adıyaman ve ilçelerinde hissedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 00:10 Güncelleme: 19.01.2024 - 00:10
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        Adıyaman'da 4.0 büyüklüğünde deprem
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        ADIYAMAN´da Riçhter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Adıyaman ve ilçelerinde hissedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

        Afet ve Acil Durum Yönetim (AFAD) Başkanlığı verilerine göre, saat 23.37´de merkez üssü Adıyaman´ın Sincik ilçesinde Riçhter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Zeminden 7 kilometre derinlikte meydana gelen depremde, Adıyaman ve ilçelerinden de hissedildi. İl genelinde başlatılan saha taramalarında ilk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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