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        Adıyaman'da "yüzen adalar"ın korunmasına yönelik çalışma yapılıyor

        Adıyaman'ın Çelikhan ilçesindeki Çat Barajı'nda yer alan "yüzen adalar"ın korunmasına yönelik çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 15:37 Güncelleme: 17.01.2024 - 16:59
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        Adıyaman'da "yüzen adalar"ın korunmasına yönelik çalışma yapılıyor
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        Adıyaman'ın Çelikhan ilçesindeki Çat Barajı'nda yer alan "yüzen adalar"ın korunmasına yönelik çalışma başlatıldı.

        Adıyaman Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamada, akademisyenler tarafından başlatılan projelerin tamamlanıp yetkili kurumlara sunulduğu belirtildi.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Adaların yok olmasını önlemek için yeniden canlandırma projesi üniversitemiz tarafından tamamlanmış durumdadır. Proje kapsamında ilk aşamada 200 metrekarelik adanın korunması ve canlandırılması çalışmaları gerçekleştirilecektir. Proje kapsamında yüzen adaların 1950'li yıllardaki seviyesi olan 30 dekara kadar çıkarılması planlanmaktadır. Yüzen adaların ihyası ile Adıyaman'ın ulusal ve uluslararası turizm potansiyelinin geliştirilmesi hedeflenmektedir."

        Proje kapsamında adaların korunması ve eski görünümüne kavuşmasının amaçlandığı belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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