        Adıyaman Haberleri

        Adıyaman'da sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan çocuğu çevredekiler kurtardı

        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan çocuğu çevredekiler kurtardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2026 - 15:35 Güncelleme: 21.02.2026 - 15:35
        Adıyaman'da sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan çocuğu çevredekiler kurtardı
        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan çocuğu çevredekiler kurtardı.

        Yavuz Selim Mahallesi'ndeki evine giden 10 yaşındaki erkek çocuk, sürü halinde gezen sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.

        Olayı fark eden bölgedeki vatandaşlar, köpekleri uzaklaştırarak çocuğu kurtardı.

        Saldırı anı, bölgedeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

