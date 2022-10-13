Eylül ayında 1 milyon yolcuyu ağırladı 0:00 / 0:00

İHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Eylül ayında İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na iniş ve kalkış yapan uçak ve yolcu istatistiklerini paylaştı.

Paylaşılan istatistiklere göre, iç hatlara 3 bin 708 uçak iniş kalkış gerçekleştirirken, yolcu sayısı 523 bin 295 oldu. Dış hatlarda ise 3 bin 256 uçak iniş kalkış yaparken, yolcu sayısı 493 bin 127 kişi olarak kayıtlara geçti. Buna göre, Eylül ayında havalimanına iniş kalkış yapan uçakların toplamı 6 bin 964, yolcu sayısı ise toplamda 1 milyon 016 bin 522 oldu.

Öte yandan, taşınan yük miktarı (kargo, posta, bagaj) ise toplamda 15 bin 473 ton olarak gerçekleşti.

9 AYDA 7 MİLYON 604 BİN 393 YOLCU

Adnan Menderes Havalimanı, 2022 yılı Ocak-Eylül ayları arasındaki 9 aylık verilere göre ise yaklaşık 8 milyon yolcuya hizmet verdi. Söz konusu süreçte toplamda 53 bin 683 uçak iniş kalkış gerçekleştirirken, bu uçaklarda seyahat eden yolcu sayısı 7 milyon 604 bin 393 kişiyi buldu. Toplamda taşınan bagaj ağırlığı miktarı ise 109 bin 256 ton oldu.