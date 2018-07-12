Gözaltına alınan Adnan Oktar'ın kedicikleri

11.07.2018 - 11:02 | Güncelleme:

İstanbul merkezli 5 ilde, Adnan Oktar suç örgütü üyesi oldukları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı çıkartılan 235 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı. Çıkan haberlerden sonra "Adnan Oktar'ın kedicikleri" olarak tanınan kadınlar merak konusu oldu. İşte o kişilerden bazıları...

  • 1 Adnan Oktar'ın kedicikleri - Adnan Oktar'ın yanındaki kadınlar kim? Adnan Oktar ve kedicikleri...
    1 | 29

    İstanbul merkezli 5 ilde, Adnan Oktar suç örgütü üyesi oldukları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı çıkartılan 235 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

  • 2 Adnan Oktar'ın kedicikleri - Adnan Oktar'ın yanındaki kadınlar kim? Adnan Oktar ve kedicikleri...
    2 | 29

    235 kişi hakkında gözaltı kararının olduğu soruşturmada suçlamalar arasında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, çocukların cinsel istismarı, cinsel saldırı, reşit olmayanla cinsel ilişki, çocuğun kaçırılması ve alıkonulması, cinsel taciz, şantaj, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, siyasi ve askeri casusluk, dini inanç ve duyguların istismar edilmesi, dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, özel hayatın gizliliğini ihlal, resmi belgede sahtecilik, terörle mücadele kanununa muhalefet, tehdit, cebir, iftira, halkı askerlikten soğutma" olduğu kaydedildi.

  • 3 Adnan Oktar'ın kedicikleri - Adnan Oktar'ın yanındaki kadınlar kim? Adnan Oktar ve kedicikleri...
    3 | 29

    Çıkan haberlerden sonra "Adnan Oktar'ın kedicikleri" olarak tanınan kadınlar merak konusu oldu. İşte Oktar ile programlar yapan o kişilerden bazıları...

  • 4 Adnan Oktar'ın kedicikleri - Adnan Oktar'ın yanındaki kadınlar kim? Adnan Oktar ve kedicikleri...
    4 | 29

    ESRA SARAÇOĞLU

  • 5 Adnan Oktar'ın kedicikleri - Adnan Oktar'ın yanındaki kadınlar kim? Adnan Oktar ve kedicikleri...
    5 | 29

    ESRA SARAÇOĞLU

  • 6 Adnan Oktar'ın kedicikleri - Adnan Oktar'ın yanındaki kadınlar kim? Adnan Oktar ve kedicikleri...
    6 | 29

    ESRA SARAÇOĞLU

  • 7 Adnan Oktar'ın kedicikleri - Adnan Oktar'ın yanındaki kadınlar kim? Adnan Oktar ve kedicikleri...
    7 | 29

    TÜLAY KUMAŞÇI

  • 8 Adnan Oktar'ın kedicikleri - Adnan Oktar'ın yanındaki kadınlar kim? Adnan Oktar ve kedicikleri...
    8 | 29

    TÜLAY KUMAŞÇI

  • 9 Adnan Oktar'ın kedicikleri - Adnan Oktar'ın yanındaki kadınlar kim? Adnan Oktar ve kedicikleri...
    9 | 29

    TÜLAY KUMAŞÇI

  • 10 Adnan Oktar'ın kedicikleri - Adnan Oktar'ın yanındaki kadınlar kim? Adnan Oktar ve kedicikleri...
    10 | 29

    TÜLAY KUMAŞÇI

  • 11 Adnan Oktar'ın kedicikleri - Adnan Oktar'ın yanındaki kadınlar kim? Adnan Oktar ve kedicikleri...
    11 | 29

    TÜLAY KUMAŞÇI

  • 12 Adnan Oktar'ın kedicikleri - Adnan Oktar'ın yanındaki kadınlar kim? Adnan Oktar ve kedicikleri...
    12 | 29

    YASEMİN KİRİŞ

  • 13 Adnan Oktar'ın kedicikleri - Adnan Oktar'ın yanındaki kadınlar kim? Adnan Oktar ve kedicikleri...
    13 | 29

    YASEMİN KİRİŞ

  • 14 Adnan Oktar'ın kedicikleri - Adnan Oktar'ın yanındaki kadınlar kim? Adnan Oktar ve kedicikleri...
    14 | 29

    YASEMİN KİRİŞ

  • 15 Adnan Oktar'ın kedicikleri - Adnan Oktar'ın yanındaki kadınlar kim? Adnan Oktar ve kedicikleri...
    15 | 29

    YASEMİN KİRİŞ

  • 16 Adnan Oktar'ın kedicikleri - Adnan Oktar'ın yanındaki kadınlar kim? Adnan Oktar ve kedicikleri...
    16 | 29

    YASEMİN KİRİŞ

  • 17 Adnan Oktar'ın kedicikleri - Adnan Oktar'ın yanındaki kadınlar kim? Adnan Oktar ve kedicikleri...
    17 | 29

    YASEMİN KİRİŞ

  • 18 Adnan Oktar'ın kedicikleri - Adnan Oktar'ın yanındaki kadınlar kim? Adnan Oktar ve kedicikleri...
    18 | 29

    YASEMİN KİRİŞ

  • 19 Adnan Oktar'ın kedicikleri - Adnan Oktar'ın yanındaki kadınlar kim? Adnan Oktar ve kedicikleri...
    19 | 29

    BEYZA BAYRAKTAR

  • 20 Adnan Oktar'ın kedicikleri - Adnan Oktar'ın yanındaki kadınlar kim? Adnan Oktar ve kedicikleri...
    20 | 29

    BEYZA BAYRAKTAR

  • 21 Adnan Oktar'ın kedicikleri - Adnan Oktar'ın yanındaki kadınlar kim? Adnan Oktar ve kedicikleri...
    21 | 29

    BEYZA BAYRAKTAR

  • 22 Adnan Oktar'ın kedicikleri - Adnan Oktar'ın yanındaki kadınlar kim? Adnan Oktar ve kedicikleri...
    22 | 29

    BEYZA BAYRAKTAR

  • 23 Adnan Oktar'ın kedicikleri - Adnan Oktar'ın yanındaki kadınlar kim? Adnan Oktar ve kedicikleri...
    23 | 29

    BERİL KONCAGÜL

  • 24 Adnan Oktar'ın kedicikleri - Adnan Oktar'ın yanındaki kadınlar kim? Adnan Oktar ve kedicikleri...
    24 | 29

    BERİL KONCAGÜL

  • 25 Adnan Oktar'ın kedicikleri - Adnan Oktar'ın yanındaki kadınlar kim? Adnan Oktar ve kedicikleri...
    25 | 29

    BERİL KONCAGÜL

  • 26 Adnan Oktar'ın kedicikleri - Adnan Oktar'ın yanındaki kadınlar kim? Adnan Oktar ve kedicikleri...
    26 | 29

    GÜLŞAH GÜÇYETMEZ



  • 27 Adnan Oktar'ın kedicikleri - Adnan Oktar'ın yanındaki kadınlar kim? Adnan Oktar ve kedicikleri...
    27 | 29

    GÜLŞAH GÜÇYETMEZ

  • 28 Adnan Oktar'ın kedicikleri - Adnan Oktar'ın yanındaki kadınlar kim? Adnan Oktar ve kedicikleri...
    28 | 29

    GÜLŞAH GÜÇYETMEZ

  • 29 Adnan Oktar'ın kedicikleri - Adnan Oktar'ın yanındaki kadınlar kim? Adnan Oktar ve kedicikleri...
    29 | 29

    GÜLŞAH GÜÇYETMEZ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 40
  • Misafir 1 saat önce
    ekonomi ne durumda haberiniz var mı? sayfalar bir anda kediciklerle doldu. huuu. tersi bi durum olsaydı çarşaf çarşaf ekononmiyi yazardınız!!!
  • Misafir 5 saat önce
    19 yıl öncede yapılmış aynı operasyon
  • Misafir 7 saat önce
    resimleri ve adaları var da ne iş yaptıklarını yazılması lazım bence.
Tüm yorumları göster(40)
Kalan karakter : 2000
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.