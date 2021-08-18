Eşref Gani'nin tutuklanması için Interpol'a başvurulacak 0:00 / 0:00

AA

Afganistan’ın Duşanbe Büyükelçisi Muhammed Zahir Agbar, Tacikistan’ın başkenti Duşanbe’de düzenlediği basın toplantısında, ülkesindeki gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Agbar, toplantının sonunda basın mensuplarının huzurunda, büyükelçilik görevlilerine kaçak olan Cumhurbaşkanı Gani’nin fotoğrafını indirerek yerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Salih ile ülkesinin bağımsızlığa kavuşmasına önderlik eden ve 1919-1929 döneminde ülkeyi yöneten Afganistan Kralı Emanullah Han'ın fotoğrafının asılması talimatını verdi.