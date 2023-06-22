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Afrika kıtası ikiye mi bölünüyor? Yeni bir okyanus mu oluşacak?

Dev yarık, dünyanın ikinci en büyük kıtası olan Afrika'yı yavaş yavaş ikiye ayırıyor. Londra Jeoloji Derneği'ne göre, Doğu Afrika Yarığı olarak bilinen bu çukur, Kızıldeniz'den Mozambik'e kadar uzanıyor ve yaklaşık 3 bin 500 kilometre uzunluğunda. Peki, Afrika kıtası tamamen parçalanacak mı ve ne zaman gerçekleşecek?

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  • Afrika kıtası parçalanıyor, yeni bir okyanus oluşabilir!

    NASA'nın Dünya Gözlemevi'ne göre, Afrika'nın doğusundaki bu devasa çatlak boyunca Somali tektonik levhası, kıtanın daha büyük ve eski bir parçası olan Nubya tektonik levhasından doğuya doğru kayıyor.
  • Afrika kıtası parçalanıyor, yeni bir okyanus oluşabilir!

    AFRİKA KITASINI İKİYE BÖLEBİLİR

    Somali ve Nubya levhaları kuzeydeki Arap levhasında ayrılıyor. Londra Jeoloji Derneği, bu levhaların Etiyopya'nın Afar bölgesinde kesişerek Y şeklinde bir yarık sistemi oluşturduğunu belirttiyorlar.
  • Afrika kıtası parçalanıyor, yeni bir okyanus oluşabilir!

    YÜZYILLARDIR GENİŞLİYOR

    New Orleans'taki Tulane Üniversitesi'nde jeoloji kürsüsü başkanı ve ABD Dışişleri Bakanlığı Afrika İşleri Bürosu'nda bilim danışmanı olan Cynthia Ebinger, Doğu Afrika Yarığı'nın yaklaşık 35 milyon yıl önce kıtanın doğu kesiminde Arabistan ile Afrika Boynuzu arasında oluşmaya başladığını söyledi. Bu yarık zamanla güneye doğru genişleyerek 25 milyon yıl önce Kenya'nın kuzeyine kadar ulaştı. 
  • Afrika kıtası parçalanıyor, yeni bir okyanus oluşabilir!

    HER YIL 6,35 MİLİMETREDEN BİRAZ FAZLA KAYIYOR

    Ebinger, doğu ve batı yarıklarının varlığı ve açık deniz deprem ile volkan bölgelerinin keşfinin, Afrika'nın birkaç hat boyunca yavaşça açıldığını gösterdiğini ve bunların yılda 6,35 milimetreden biraz fazla olduğunu söyledi.

    Kaymanın yavaş olduğunu belirten uzmanlar bir ayak tırnağının uzması kadar hızlı diyor.
  • Afrika kıtası parçalanıyor, yeni bir okyanus oluşabilir!

    AFRİKA İKİYE AYRILIRSA NE OLACAK?

    Afrika parçalanırsa eğer oluşabilecek farklı senaryolar var. Bir senaryoda Somali levhasının büyük bir kısmı Afrika kıtasının geri kalanından ayrılacak ve aralarında bir deniz oluşacak. Bu yeni kara parçası Somali, Eritre, Cibuti, Etiyopya, Kenya, Tanzanya ve Mozambik arasında bir yer alacak.

    Kaynak: Mashable

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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