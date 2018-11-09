Kaza, Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesi Çobanlar yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Satılmış A. yönetimindeki 03 KN 367 plakalı otomobil, Faik K.’nin yönetimindeki 03 AJ750 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

İHA'nın haberine göre, çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Satılmış A. (53) ile aynı araçta bulunan Musa E. (59) olay yerinde hayatını kaybederken 3 kişi de ağır yaralandı.



Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edilirken, yaralılardan Faik K. ve Ali D. ile Mevlüt Y. ambulans ile Afyonkarahisar Sağlık bilimleri Üniversitesi Ahmet Necdet Sezer Uygulama ve Araştırma hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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