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Ağlatan detay! Kahramanın manevrası!

Konya'da, Yüzbaşı Burak Gençcelep’in şehit düştüğü uçak kazasında yeni detaylar ortaya çıktı. Pilotun, uçağın sanayi bölgesine düşmesini önlemek için boş araziye manevra yaptığı üzerinde duruluyor

AĞLATAN DETAY! Son dakika: Şehit pilot, sanayi sitesinden uzaklaşıp boş araziye manevra yapmış! Haberler
Ağlatan detay! Kahramanın manevrası!
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HABERTURK.COM

Zafer Samancı'nın haberine göre, Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda konuşlanan Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi Türk Yıldızları'ndaki NF-5 uçağı, eğitim uçuşu sırasında merkez Karatay ilçesindeki boş bir araziye düşmüş, pilot Yüzbaşı Pilot Burak Gençcelep şehit olmuştu.

İNCELEMELER SABAHA KARŞI BİTTİ

Uçağın düşmesinden kısa süre sonra alanda başlatılan incelemeler, gece yarısından sonra da devam etti. Aydınlatılan alanda detaylı çalışma yapıldı. Uçağın düşüş nedeninin belirlenmesine yönelik olay yerinde ve toplanan deliller üzerinde incelemeler sürüyor.

BOŞ ARAZİYE MANEVRA YAPTI

İlk değerlendirmelere göre Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep, organize sanayi bölgesindeki iş yerlerine uçağın düşmesini önlemek için rotasını değiştirerek boş araziye manevra yaptı. Kazanın yaşandığı yerin yakınlarında binlerce kişinin çalıştığı çok sayıda sanayi tesisi bulunuyordu. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

CENAZESİ TRABZON'A GETİRİLDİ

İHA'da yer alan habere göre de Şehit Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep'in naaşı sabah saatlerinde memleketi Trabzon’a getirildi. Cenaze ile birlikte aynı uçakta şehit pilotun eşi Nurcan ile çocukları Kayra ve Kaan da geldi. Trabzon Havalimanı'ndaki karşılama törenine Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, şehit pilotun ailesi, askeri ve mülki erkan katıldı.

ŞEHİT BABAYA ASKER SELAMI

Şehit pilot Gençecelep'in naaşı tören alanından geçerken büyük oğlu Kayra'nın babasını asker selamı ile uğurlaması törene katılanları duygulandırdı.

AİLE KABRİSTANINA DEFNEDİLECEK

Şehidin cenazesinin, Ortahisar ilçesi Bulak Mahallesi'nde bulunan camide öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası aynı yerde bulunan aile kabristanlığına defnedileceği bildirildi.

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