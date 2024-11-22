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        Haberler Ekonomi Para Merkez Bankası: Zorunlu karşılık oranı yüzde 17'ye çıkarıldı - Para Haberleri

        Merkez Bankası: Zorunlu karşılık oranı yüzde 17'ye çıkarıldı

        Merkez Bankası tarafından TL mevduata uygulanan zorunlu karşılık oranı yüzde 15'ten, yüzde 17'ye çıkarıldı. Ayrıca yabancı para mevduata uygulanan zorunlu karşılık oranı yüzde 5'ten yüzde 4'e düşürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 00:27 Güncelleme: 22.11.2024 - 00:50
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        Merkez Bankası: Zorunlu karşılık oranı yüzde 17'ye çıkarıldı
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        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), artan Türk lirası (TL) mevduat payını göz önünde bulundurarak bazı sadeleşme adımları attı.

        TCMB'nin, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan "Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"e ilişkin duyurusuna göre, Merkez Bankası, artan TL mevduat payını göz önünde bulundurarak bazı sadeleşme adımlarının atılmasına karar verdi.

        TL mevduat hesaplarına uygulanan zorunlu karşılık oranları ile yabancı para (YP) mevduat için TL cinsinden tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık oranı değiştirildi.

        Buna göre, kısa vadeli TL mevduatta yüzde 15 olan oran yüzde 17'ye çıkarılırken, YP mevduat için TL tesis oranı da yüzde 5'ten yüzde 4'e indirildi. Zorunlu karşılıklar, 6 Aralık 2024'te tesis edilecek.

        Tüzel kişi TL mevduat payı hedefi kaldırıldı.

        Kur korumalı mevduatın (KKM) TL'ye geçişine ve yenilenmesine ilişkin toplam hedef de yüzde 75'ten yüzde 70'e indirildi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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