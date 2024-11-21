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        İstanbul Valiliği'nden kar uyarısı

        Soğuk havanın etkisi altına giren İstanbul'u Meteoroloji'den sonra İstanbul Valiliği de sosyal medya hesabından uyarıda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.11.2024 - 22:55 Güncelleme: 21.11.2024 - 22:55
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        Valilik uyardı! İstanbul'a kar geliyor
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        İstanbul Valiliği, kentin yüksek kesimlerinde cumartesi günü akşam saatlerinden itibaren hafif karla karışık yağmur ve yer yer hafif kar yağışı beklendiği uyarısı yaptı.

        İstanbul Valiliği'nden de meteorolojik uyarıda bulunuldu. Valilikten yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

        "Bölgemizde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren İstanbul’da 8 ila 10 derece azalarak mevsim normallerinin altına ineceği tahmin ediliyor. Beklenen soğuk ve yağışlı hava nedeniyle cumartesi günü İstanbul’da yağışların aralıklı olarak genellikle yağmur ve sağanak şeklinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Akşam saatlerinden sonra İstanbul’un yüksek kesimlerinde hafif karla karışık yağmur ve yer yer hafif kar yağışı ihtimali bulunmaktadır. Hafta sonunda, İstanbul'da beklenen günün en düşük hava sıcaklıklarının 3 dereceye, en yüksek hava sıcaklıklarının ise 7 dereceye kadar düşmesi beklenmektedir."

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