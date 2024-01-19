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        İran'dan uyuşturucu sevk ettikleri iddiasıyla Ağrı'da takibe alınan 3 zanlı İstanbul'da yakalandı

        İran'dan getirilen uyuşturucunun Ağrı üzerinden batı illerine sevk edildiği iddiasıyla İstanbul'da düzenlenen operasyonda 3 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 12:28 Güncelleme: 19.01.2024 - 12:33
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        İran'dan uyuşturucu sevk ettikleri iddiasıyla Ağrı'da takibe alınan 3 zanlı İstanbul'da yakalandı
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        İran'dan getirilen uyuşturucunun Ağrı üzerinden batı illerine sevk edildiği iddiasıyla İstanbul'da düzenlenen operasyonda 3 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

        Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince planlı ve projeli çalışma yapıldı.

        İran'dan getirilen uyuşturucuyu Ağrı üzerinden batı illerine sevk ederek depolayacakları değerlendirilen yabancı uyruklu F.B. ve K.T, teknik ve fiziki takibe alındı.

        Ekipler, şüphelilerin İstanbul'un Beylikdüzü ilçesindeki adreste uyuşturucu depoladıklarını ve bunları çoğaltacakları imalathane kurduklarını tespit etti.

        Ağrı Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesinin desteğiyle belirlenen adrese operasyon düzenledi.

        Aramalarda 30,5 litre ve 2 kilogram uyuşturucu ile bunların imalatı ve çoğaltımında kullanılan araç gereçlerle dijital materyaller ele geçirildi.

        Operasyonda F.B. ve K.T. ile arama sırasında adreste bulunan S.M. gözaltına alındı.

        Zanlıların Ağrı Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.

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