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        Ağrı'da asansör boşluğuna düşen çocuk yaralandı

        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde asansör boşluğuna düşen çocuk yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 12:31 Güncelleme: 17.01.2024 - 12:31
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        Ağrı'da asansör boşluğuna düşen çocuk yaralandı
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        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde asansör boşluğuna düşen çocuk yaralandı.

        İlçenin Çiftepınar Mahallesi Mertoğlu Pasajı'nda 14 yaşındaki Nurullah Güneş, asansör boşluğuna düştü.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Güneş, buradaki ilk müdahalenin ardından Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Hastanedeki tedavisi süren Güneş'in, vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluştuğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

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