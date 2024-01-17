Ağrı'da jandarma ile DKMP ekipleri yaban hayvanları için doğaya buğday bıraktı
Ağrı'da jandarma ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP) ekipleri, zorlu geçen kış mevsiminde yaban hayvanlarının aç kalmaması için doğada yemleme çalışması yaptı.
Ağrı'da jandarma ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP) ekipleri, zorlu geçen kış mevsiminde yaban hayvanlarının aç kalmaması için doğada yemleme çalışması yaptı.
Çetin kış koşulları nedeniyle kentin karla kaplı dağlarındaki yaban hayvanları yiyecek bulmakta güçlük çekiyor.
İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile DKMP ekipleri, yaban hayvanları için çalışma yürüttü.
Bu kapsamda Eleşkirt ve Tutak ilçelerine giden ekipler, yaban hayvanları için karla kaplı araziye buğday serpti.
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