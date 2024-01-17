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        Ağrı'da jandarma ile DKMP ekipleri yaban hayvanları için doğaya buğday bıraktı

        Ağrı'da jandarma ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP) ekipleri, zorlu geçen kış mevsiminde yaban hayvanlarının aç kalmaması için doğada yemleme çalışması yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 13:51 Güncelleme: 17.01.2024 - 13:59
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        Ağrı'da jandarma ile DKMP ekipleri yaban hayvanları için doğaya buğday bıraktı
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        Ağrı'da jandarma ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP) ekipleri, zorlu geçen kış mevsiminde yaban hayvanlarının aç kalmaması için doğada yemleme çalışması yaptı.

        Çetin kış koşulları nedeniyle kentin karla kaplı dağlarındaki yaban hayvanları yiyecek bulmakta güçlük çekiyor.

        İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile DKMP ekipleri, yaban hayvanları için çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda Eleşkirt ve Tutak ilçelerine giden ekipler, yaban hayvanları için karla kaplı araziye buğday serpti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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