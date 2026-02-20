Canlı
        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri Haberleri

        Ağrı Valisi Bozkurt, atık malzeme kullanılarak oluşturulan restoranda öğrencilerle iftar yaptı

        Ağrı Valisi Önder Bozkurt ve eşi Betül Bozkurt, Eleşkirt ilçesinde ekmek üretimin yapıldığı ve atık malzeme kullanılarak oluşturulan restoranda öğrencilerle iftar yaptı.

        Giriş: 20.02.2026 - 20:19 Güncelleme: 20.02.2026 - 20:19
        Ağrı Valisi Bozkurt, atık malzeme kullanılarak oluşturulan restoranda öğrencilerle iftar yaptı
        Ağrı Valisi Önder Bozkurt ve eşi Betül Bozkurt, Eleşkirt ilçesinde ekmek üretimin yapıldığı ve atık malzeme kullanılarak oluşturulan restoranda öğrencilerle iftar yaptı.

        Vali Bozkurt ve eşi Betül Bozkurt, Eleşkirt Kaymakamı Ömer Saygılı, Eleşkirt Belediye Başkanı Ramazan Yakut ve beraberindekilerle, Eleşkirt Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'ne geldi.

        Bozkurt ve beraberindekiler, lisenin Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Bölümü bünyesinde endüstriyel ekmek üretim tesisinde ekmek pişiren öğrencileri ziyaret etti.

        Öğrencilerle sohbet edip ekmek üretimiyle ilgili bilgi alan Vali Bozkurt, daha sonra atık malzeme kullanılarak oluşturulan restoranda öğrencilerin iftar programına katıldı.

        "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinlikleri kapsamında Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan programda, iftar yapıldı, ardından öğrenciler çeşitli ilahiler seslendirdi.

        Vali Bozkurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerin okulda mesleki eğitim alanında çok farklı branşlarda hem eğitim hem öğretim hem de mesleki tecrübelerle önemli çalışmalar yaptığını söyledi.

        Öğretmenlerin koordinesinde öğrencilerin kendi el emeğiyle hazırlamış oldukları iftar sofrasına katılmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Bozkurt, şöyle konuştu:

        "Gelir gelmez çok büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. Hemen okulumuzun yanındaki fırın bölümünü ziyaret ettik. Burada öğrencilerimiz, öğretmenlerimizin nezaretinde günlük 10 bin ekmek üretim kapasitesiyle önemli bir faaliyette bulunuyorlar. Sadece akademik başarı anlamında değil, mesleki eğitim anlamında da çok güzel çalışmalar yapıyorlar."

        Vali Bozkurt, 6 Şubat 2023 yılında Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illere öğrencilerce üretilen 36 bin ekmeğin gönderildiğini anımsattı.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından hayata geçirilen sıfır atık projesinin okuldaki restoranda uygulandığını ifade eden Bozkurt, şunları kaydetti:

        "Bir dünya markası haline gelen sıfır atık projesi kapsamında bu okulumuz geri dönüşümün ilk uygulama restoranı da aynı zamanda bir tecessüm etmiş, somut örneğini teşkil etmektedir. Burada hiçbir şey israf olmuyor. Sıfır atık projesi kapsamında tamamıyla geri dönüşüme gönderiliyor ve en güzel şekilde uygulanıyor. Sıfır atık projesi kapsamında önemli olan israf edilmemesi ve bugünün ihtiyaçlarını gelecek nesillerin de ihtiyaçlarını düşünerek planlamak, buna sürdürülebilir kalkınma, sürdürülebilir çevre diyoruz ve bu açıdan bu okulumuz da bunun somut örneklerinden birini teşkil ediyor."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

