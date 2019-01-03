Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 2018 yılında İl Emniyet Müdürlüğü birimlerince PKK/KCK Terör Örgütüyle mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda 233 şüphelinin tutuklandığı, 237’sininde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirildi. İHA'nın haberine göre; gözaltına alınan şüphelilerle birlikte, 1 EYP, 6 uzun namlulu silah, 613 uzun namlu silah fişeği, 54 av tüfeği, 397 av tüfeği fişeği, 8 tabanca, bin 373 tabanca fişeği, 13 kurusıkı tabanca, 41 kurusıkı fişeğinin ele geçirildiği belirtildi.

FETÖ/PDY’DEN 93 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY)’ye yönelik operasyonlarda 93 şüphelinin tutuklandığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“ Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğümüzce FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen şahıslara yönelik olarak yapılan operasyonlar neticesinde, yakalanan şahıslardan 32’si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 93 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir”.

KAÇAKÇILIK SUÇLARINDAN 100 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA

Kaçakçılık suçları ile mücadele kapsamında 203 araca el konuldu, 100 şüpheli tutuklandı. Açıklamada, 1 milyon 768 bin 727 paket kaçak sigara, 109 bin 672 litre kaçak akaryakıt, 2 bin 427 kaçak cep telefonu, 157 bin 950 kilo ve ayrıca 341 bin 958 emtia, 325 bin 280 kaçak ilaç, 4 bin 599 lira sahte para, çek ve sahte belge ve 54 bin 600 içi boş makaron ele geçirildiği ifade edildi. Göçmenler üzerinden haksız kazanç elde eden ve göçmen kaçakçılığı suçuna karıştıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyonlarda 91 şüphelinin tutuklandığı, 34 şüphelinin de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı belirtildi. Yurda kaçak yollardan giriş yaptıkları tespit edilen 5 bin 575 göçmenin yakalanıp haklarında adli işlemlerin başlatıldığı ifade edildi.

UYUŞTURUCUDAN 128 TUTUKLAMA

Uyuşturucu madde ticareti ve kullanımı ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda 128 şüpheli tutuklandı.

Operasyonlarda 742 kilo 345 gram eroin, 7 kilo 170 gram metamfetamin, 94 kilo 720 gram esrar, 286 adet ecstacy hap, 224 gram sentetik kannabinoid, 2 bin 249 adet sentetik ecza, 3 kilo 347 gram afyon sakızı ve bin 301 kök hint kenevirinin ele geçirildiğine yer verildi.

Aranan kişilere yönelik yapılan operasyonlarda 125 şüphelinin tutuklandığı kaydedilen açıklamada, “Kişilere karşı işlenen suçlarla ilgili olarak yakalanan 22 şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakılmış, 19 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Hırsızlık suçları ile ilgili olarak yakalanan 61 şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakılmış, 58 şahıs ise tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir” denildi.

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