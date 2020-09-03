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Ağustosta fiyatı en fazla artan ürün salatalık, en çok düşen erik

Tüketici fiyatları bazında ağustosta en yüksek fiyat artışı yüzde 25,17 ile salatalıkta gerçekleşirken, en çok ucuzlayan ürün yüzde 19,63 ile erik oldu.

ağustos enflasyon
AA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ağustosta fiyat artışında salatalığı yüzde 21,86 ile limon, yüzde 18,64 ile yurtiçi bir hafta ve daha fazla süreli turlar izledi.

Ağustosta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler, yüzde 14,83 ile patlıcan, yüzde 14,65 ile mücevher (altın),yüzde 11,81 ile kabak, yüzde 8,45 ile şans oyunları, yüzde 7,60 ile fasulye, yüzde 5,75 ile sarımsak, yüzde 5,41 ile bira ve yüzde 5,05 ile kıvırcık oldu.

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 19,63 ile erikte gerçekleşti. Bunu yüzde 17,38 ile patates, yüzde 16,07 ile armut, yüzde 14,11 ile domates, yüzde 9,06 ile dolmalık biber, yüzde 8,46 ile üzüm, yüzde 7,49 ile kavun, yüzde 7,25 ile karpuz izledi.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, ağustosta aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünler ve bunların değişim oranları şöyle:

MaddeBir önceki aya göre değişim oranı (%)
Salatalık25,17
Limon21,86
Yurtiçi bir hafta ve daha fazla süreli turlar18,64
Patlıcan14,83
Mücevher (altın)14,65
Kabak11,81
Şans oyunları8,45
Taze fasulye7,60
Sarımsak5,75
Bira5,41
Kıvırcık5,05
Araçların tamirine ve bakımına ödenen ücretler4,66
Muz4,52
Margarin4,08
Bulaşık makinesi4,02
Tulum peyniri3,49
Otel ücreti3,32
Benzin3,22
Nakliye ücreti (şehiriçi)2,86
Motorin2,60

Ağustosta fiyatı en fazla düşen seçilmiş maddeler ile bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle:

MaddeBir önceki aya göre değişim oranı (%)
Pijama (kadın için)-2,50
Etek-2,74
Elbise (çocuk için)-3,24
Ayakkabı (kadın için)-3,70
Gömlek (erkek için)-3,72
Elbise (kadın için)-3,75
Yurtiçi haftasonu turları-3,83
Terlik (kadın için)-4,91
Havuç-4,99
Tavuk eti-5,06
Tişört (erkek için)-5,64
Elma-6,58
Karpuz-7,25
Kavun-7,49
Üzüm-8,46
Dolmalık biber-9,06
Domates-14,11
Armut-16,07
Patates-17,38
Erik-19,63

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