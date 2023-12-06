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        Haberler Kültür-Sanat Resim Ahmet Yeşil’den yeni sergi: 'İz/ler'

        Ahmet Yeşil’den yeni sergi: 'İz/ler'

        Ressam Ahmet Yeşil'in son dönem çalışmalarından oluşan 'İz/ler' başlıklı yeni kişisel sergisi, 14 Aralık'ta Brieflyart Galeri'de sanatseverlerle buluşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.12.2023 - 13:21 Güncelleme: 06.12.2023 - 13:21
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        Ahmet Yeşil'den yeni sergi: 'İz/ler'
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        Türkiye’nin sanat ortamına 2020 yılında dahil olan galeri Brieflyart, 2023’e Ahmet Yeşil’in 'İz/ler' başlıklı kişisel sergisiyle veda ediyor.

        Yurt içinde ve yurt dışında çok sayıda sergi açan, karma sergilere dahil olan ve önemli koleksiyonlarda eserleri bulunan Yeşil’in son dönem çalışmalarından oluşan 'İz/ler' serisi de diğer çalışmalarında olduğu gibi çok katmanlı, çok sesli eserlerden oluşuyor.

        Ahmet Yeşil
        Ahmet Yeşil

        Sergi kataloğunu kaleme alan sanat yazarı ve eleştirmen Dr. Öğr. Üyesi Fırat Arapoğlu, Ahmet Yeşil’in 'İz/ler' serisini şu cümlelerle anlatıyor: “Ahmet Yeşil’in çalışmalarında renk kullanımı, kompozisyon ve tema vazgeçilmez bir öneme sahiptir. Doğanın güzelliği ve geçişler, ustaca yakalanır. Böylece doğanın dönüşümü, yaşamsal süreklilik ve kaçınılmaz olan, sanatçının çalışmalarında ustaca betimlenir. Bu Friedrich Nietzsche’nin izi, olmuş olan her şeyin sonsuz sayıda tekrarlanacağı fikri olan ebedi tekerrür fikriyle ilişkilendirmesine benzer. Ayrıca Ahmet Yeşil’in çalışmaları yer yer romantik ve hatta melankolik bir güzellik ve huzur içerir. Ama öte yandan kayıplar ve özlemlerle ilgilidir. Solgun renk kullanılan formlar, kaybolan bir şeyin veya birinin izlerini temsil eder. Bu, bir kişinin ölümünü, bir ilişkinin sonunu veya bir hayalin gerçekleşmemesini işaret eder. Böylece Platon'un Phaedrus'unda izi, konuşulan sözün soluk ve kusurlu bir taklidi olarak gördüğü yazıyla ilişkilendirmesinin ötesinde, Ahmet Yeşil ustaca izi görünür kılmaktadır. Bu kayıplarımızı ve kimliğimizi mütemadiyen anımsamanın ustaca inşa edilmiş bir yoludur.”

        Sergi koordinatörlüğünü sanat editörü Ümmühan Kazanç’ın yaptığı 'İz/ler' sergisinde sanatseverleri görsel bir şölen bekliyor. Kazanç, Yeşil’in sergisini “Ahmet Yeşil’in sanatını ve yarattığı sıra dışı plastik dili, görsel şöleni anlamak, duyumsamak, hissetmek için, olağanca doğallığıyla sizi içine çeken tuvallerinin karşısında biraz vakit geçirmeniz yeterli. Siz resimleri, resimler de sizi anlayacaktır…” sözleriyle anlatıyor.

        'İz/ler' sergisi, 14 Aralık 2023 – 14 Ocak 2024 tarihlerinde salı-cumartesi günleri 11.00 – 18.00; pazar günleri 13.00 – 18.00 saatleri arasında Brieflyart’ta ziyaret edilebilir.

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