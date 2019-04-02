AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, 31 Mart Mahalli İdareler Seçim sonuçları ve usulsüzlükler hakkında, AK Parti Ankara İl Başkanlığı önünde basın açıklaması yaptı.



Seçim günü Ankara'nın 25 ilçesinde 12 bin 180 sandıkta, 3 milyon 362 bin 639 seçmenin oy kullandığını belirten Özcan, "Oy kullanımının tamamlanmasıyla birlikte, Ankara'mızın 25 ilçesinin 22 sini Cumhur İttifakı kazanarak büyük bir başarı elde etti. Vatandaşlarımızın kullandığı oyların, olduğu gibi Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) iletilmesi için, teşkilatım sabaha kadar çalıştı ve halen çalışmaya devam ediyor. Ankaralı vatandaşlarımızın oylarının adil bir şekilde sonuçlara yansıması için AK Parti Ankara Teşkilatı olarak gerekli tüm çabayı harcamaktayız." şeklinde konuştu.



"28 İLÇEDE İTİRAZDA BULUNDUK"



AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan, gazetecilere açıklamalarda bulundu.AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan, 25 ilçede büyükşehir sonuçlarına, 3 bin 217 sandıkta da usulsüzlüklere itirazda bulunduklarını açıkladı.



ÖZHASEKİ: BARİZ HATALAR VAR



Öte yandan Cumhur İttifakı AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, "Ankara'da da binlerce sandıkta çok net, bariz hatalar var. Öyle söyleyelim artık. Onların düzeltilmesi tek amacımız. İlle de sonuç değişsin, biz almak istiyoruz diye gayretimiz yok. Sadece milletin iradesinin doğru bir şekilde tecelli etmesini arzu ediyoruz. Doğrunun peşindeyiz. Ömrümüz demokrasi mücadelesiyle geçti. Bugün de tabii ki aynı söylediğimiz kurallara uygun davranacağız" diye konuştu. Öte yandan AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan; akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, "Bizim açımızdan bu seçim henüz sonuçlanmamıştır, inanıyoruz ki tıpkı 25 ilçenin 22’sini alan Cumhur İttifakı, bu usulsüzlüklerin neticesi sonucunda Büyükşehir Belediyesi seçiminin sonucu değişecektir" diye konuşmuştu.







