- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, 31 Mart Mahalli İdareler Seçim sonuçları ve usulsüzlükler hakkında, AK Parti Ankara İl Başkanlığı önünde basın açıklaması yaptı.
Seçim günü Ankara'nın 25 ilçesinde 12 bin 180 sandıkta, 3 milyon 362 bin 639 seçmenin oy kullandığını belirten Özcan, "Oy kullanımının tamamlanmasıyla birlikte, Ankara'mızın 25 ilçesinin 22 sini Cumhur İttifakı kazanarak büyük bir başarı elde etti. Vatandaşlarımızın kullandığı oyların, olduğu gibi Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) iletilmesi için, teşkilatım sabaha kadar çalıştı ve halen çalışmaya devam ediyor. Ankaralı vatandaşlarımızın oylarının adil bir şekilde sonuçlara yansıması için AK Parti Ankara Teşkilatı olarak gerekli tüm çabayı harcamaktayız." şeklinde konuştu.
"28 İLÇEDE İTİRAZDA BULUNDUK"
AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan, gazetecilere açıklamalarda bulundu.AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan, 25 ilçede büyükşehir sonuçlarına, 3 bin 217 sandıkta da usulsüzlüklere itirazda bulunduklarını açıkladı.
ÖZHASEKİ: BARİZ HATALAR VAR
Öte yandan Cumhur İttifakı AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, "Ankara'da da binlerce sandıkta çok net, bariz hatalar var. Öyle söyleyelim artık. Onların düzeltilmesi tek amacımız. İlle de sonuç değişsin, biz almak istiyoruz diye gayretimiz yok. Sadece milletin iradesinin doğru bir şekilde tecelli etmesini arzu ediyoruz. Doğrunun peşindeyiz. Ömrümüz demokrasi mücadelesiyle geçti. Bugün de tabii ki aynı söylediğimiz kurallara uygun davranacağız" diye konuştu. Öte yandan AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan; akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, "Bizim açımızdan bu seçim henüz sonuçlanmamıştır, inanıyoruz ki tıpkı 25 ilçenin 22’sini alan Cumhur İttifakı, bu usulsüzlüklerin neticesi sonucunda Büyükşehir Belediyesi seçiminin sonucu değişecektir" diye konuşmuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.