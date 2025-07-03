Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Aylık bazda TÜFE yüzde 1,37, Yİ-ÜFE yüzde 2,46 artış gösterdi. TÜFE, haziranda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 16,67, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 35,05 oldu. Yİ-ÜFE de Aralık 2024'e göre yüzde 15,71, geçen yılın haziran ayına kıyasla yüzde 24,45 olarak belirlendi.

GİB'DEN AÇIKLAMA

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) bugün açıklanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'ne (Yİ-ÜFE) bağlı olarak akaryakıt, tütün mamulleri ve alkollü içkilerin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarlarında güncelleme yapıldığını bildirdi.

GİB'den konuya ilişkin yazılı açıklamada, "Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na ekli (I) sayılı listede yer alan maktu vergi tutarları veya Cumhurbaşkanı'nca bunlara ilişkin belirlenen en son maktu vergi tutarlarının, ocak ve temmuz aylarında, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ilan edilen yurt içi üretici fiyat endeksinde son 6 ayda meydana gelen değişim oranında, değişimin ilanı gününden geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiş sayılacağının hükme bağlandığı" hatırlatıldı.

TÜİK'in, Yİ-ÜFE'de son 6 ayda meydana gelen değişim oranının bugün itibarıyla yüzde 15,71 olarak hesaplandığının altı çizilen açıklamada, yeniden belirlenmiş sayılan maktu ÖTV tutarlarının yer aldığı tablo da paylaşıldı. BENZİNE 2.26, MOTORİNE 2.12 TL ZAM YOLDA Verilerinin açıklanması ve GİB'in duyurusu ile birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından aksi bir karar alınmadığı sürece akaryakıta da ÖTV zammı gelecek. Buna göre benzin, motorin ve LPG'nin ÖTV'si 6 aylık ÜFE oranında yüzde 15,71 artacak. Değişiklik olmazsa benzine 2,26, motorine 2,12 TL, LPG'ye ise 97 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Akaryakıt ÖTV zammına ilişkin kesin karar bu gece belli olacak. REKLAM CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN OCAK AYINDA BU YETKİYİ KULLANMIŞTI 31 Aralık 2024'te Cumhurbaşkanı Kararı'yla yeni yılda akaryakıt ürünlerinde yapılacak ÖTV artış oranı yüzde 6 ile sınırlandırılmıştı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de konuya ilişkin değerlendirmesinde, hükümet olarak para ve maliye politikalarını eşgüdüm içerisinde yürüttüklerine dikkati çekerek "Cumhurbaşkanımızın Kararı'yla çiftçinin ve nakliyecinin kullanacağı akaryakıttan, sanayicinin kullanacağı petrol ürünlerinden, hane halklarının kullanacağı doğalgaza kadar tüm tarafları ilgilendiren akaryakıt ve doğal gaz ürünlerinde ÖTV tutarındaki artışı sınırlandırdık" ifadesini kullanmıştı.

3 TEMMUZ 2025 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI İSTANBUL (AVRUPA YAKASI) Benzin litre fiyatı: 48.93 TL Motorin litre fiyatı: 50.24 TL LPG litre fiyatı: 25.09 TL ANKARA Benzin litre fiyatı: 49.61 TL REKLAM Motorin litre fiyatı: 51.10 TL LPG litre fiyatı: 24.99 TL İZMİR Benzin litre fiyatı: 49.93 TL Motorin litre fiyatı: 51.43 TL LPG litre fiyatı: 24.94 TL BURSA Benzin litre fiyatı: 49.73 TL Motorin litre fiyatı: 51.06 TL LPG litre fiyatı: 24.49 TL HAKKARİ (EN YÜKSEK FİYAT OLAN İL) Benzin litre fiyatı: 51.07 TL Motorin litre fiyatı: 52.60 TL LPG litre fiyatı: 25.65 TL