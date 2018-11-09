Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan (PÜİS) yapılan açıklamaya göre geceyarısından itibaren geçerli olmak üzere rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı kalorifer yakıtı, fuel oil, ve yüksek kükürtlü fuel oilde indirim gerçekleşti. Buna göre; kalorifer yakıtında 7, fuel oilde 9, yüksek kükürtlü fuel oilde 15 kuruş fiyat indirimi meydana geldi.

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