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Akbank’a ‘Finansal Kapsayıcılık’ ödülü

Akbank, EMEA Finance Avrupa Bankacılık Ödülleri kapsamında bu yıl da “Türkiye’nin En İyi Bankası” seçilirken, ‘Orta ve Doğu Avrupa’ile‘Bağımsız Devletler Topluluğu’ Bölgelerinin “Finansal Kapsayıcılık Ödülü”nün de sahibi oldu!  

Akbank’a ‘Finansal Kapsayıcılık’ Ödülü
HABERTURK.COM

EMEA Finance tarafından bu yıl on üçüncüsü düzenlenen “Europe Banking Awards – Avrupa Bankacılık Ödülleri” kapsamında pandemi sürecinin getirdiği zorluklar, değişen çalışma ortamı ve öngörülemez koşullara karşı proaktif davranarak müşterilerine ve toplumlarına destek olan finans kuruluşları ödüllendirildi. Bu yıl da “Türkiye’nin En İyi Bankası” seçilen Akbank, finansal kaynaklara erişimi kısıtlı kesimler için ortaya koyduğu ürün ve hizmetlerle de ‘Orta ve Doğu Avrupa ’ile‘ Bağımsız Devletler Topluluğu’ Bölgelerinin Finansal Kapsayıcılık ödülüne layık görüldü.

Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Sektörümüz açısından da bir operasyonel test olan pandemi sürecinde müşterilerimizin ve toplumumuzun her türlü ihtiyacı için destek olmaya devam ediyoruz. Üstelik bu zorlu koşullara rağmen yenilikçi çalışmalarımıza devam ederek sektörümüze öncülük edecek ürün ve hizmetler sunmayı da sürdürüyoruz. Bütün bu çalışmalarımızın sonucunda EMEA Finance tarafından bir kez daha “Türkiye’nin En İyi Bankası” seçilmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz” dedi.

'TÜRKİYE'NİN POTANSİYELİNE İNANIYORUZ'

EMEA Finance Avrupa Bankacılık Ödülleri’nde bu yıl Akbank’ın “Finansal Kapsayıcılık Ödülü”de kazandığını belirten Binbaşgil, bu ödüle ilişkin şunları söyledi: “Böylesi önemli bir konuda ödüle layık görüldüğümüz için gurur duyuyoruz. Finans sektörünün kapsayıcı olmasının, özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomilerin sürdürülebilir kalkınmasını sağlama konusunda çok önemli olduğuna inanıyoruz. Türkiye’nin geleceğine ve barındırdığı potansiyele inanan bir banka olarak finansal kapsayıcılığının artmasına yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz”

“Finansal kapsayıcılık, sürdürülebilirlik stratejimizin de önemli bir odağı. Bu bağlamda finansal kapsayıcılığı iş modelimizin de bir parçası haline getirmiş olmaktan mutluluk duyuyoruz. Dijital ve yenilikçi hizmet sunmak kadar bu ürün ve hizmetlerimizi geliştirerek yaygınlaştırmayı da önemsiyoruz. Bu kapsamda, sürdürülebilirlikle ilgili bankamız için koyduğumuz uzun vadeli hedefler arasında, 2030 yılına kadar finansal açıdan güçlendirdiğimiz kişi sayısını artırmak da var. Bankacılıkta yeni bir dönemi başlatan uzaktan müşteri olma uygulamasıyla da banka müşteri olmak ve finansal sisteme entegrasyon kolaylaşırken, biz de müşterilerimize sunduğumuz kusursuz hizmetle finansal kapsayıcılığın daha da geliştirilmesini hedefliyoruz.Bu vesileyle bizi daima ileriye taşıyan ve en iyiyi yapmaya teşvik eden müşterilerimize, hissedarlarımıza ve bankamızı başarıdan başarıya taşıyan çalışanlarımıza gönülden teşekkür ederim”

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