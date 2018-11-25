Akhisar Belediyespor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında evinde Bursaspor ile karşı karşıya geldi.
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İlk yarısı gollü geçen karşılaşamda ev sahibi ekip 8. dakikada Elvis Manu'nun attığı golle 1-0 öne geçti. Dakikalar 39'u gösterdiğinde fark Onur Ayık'ın attığı golle 2'ye çıktı. İlk yarının son dakikasında Umut Nayir'in attığı golle farkı 1'e indiren Bursaspor soyunma odasına moralli girdi.
Karşılaşmanın ikinci yarısına iyi başlayan Bursaspor'da 65. dakikada sahneye yine Umut Nayir çıktı. Genç oyuncu attığı golle skoru 2-2'ye getirdi. Karşılaşmanın son dakikalarında rakip kaleyi üst üste yoklayan Bursaspor aradığı golü 85. dakikada buldu. Iasmin Latovlevici attığı harika golle öne geçen Bursaspor, 90+4'te Ramazan'ın attığı golle karşılaşmadan 4-2 galip ayrıldı.
Ligde 2 maç aradan sonra 3 puan tanışan Bursaspor puanını 16'ya yükseltti. Ligde 16. sırada bulunan Akhisarspor ise 12 puanda kaldı.
Akhisarspor: Fatih Öztürk, Vrsajevic, Lopes, Sissoko, Güray Vural, Kadir Keleş, Aykut Çeviker, Onur Ayık, Josue, Barbosa, Manu
Bursaspor: Okan Kocuk, Barış Yardımcı, Chedjou, Ertuğrul Ersoy, Umut Meraş, Badji, Aytaç Kara, Burak Kapacak (Dk. 28 Mehmet Umut Nayir), Saivet, Latovlevici, Tunay Torun
Goller: Dk. 8 Manu, Dk. 39 Onur Ayık (Akhisarspor), Dk. 45+2 Mehmet Umut Nayir, Dk 85. Iasmin Latovlevici, 90+4 Ramazan (Bursaspor)
Stat: Spor Toto Akhisar
Hakemler: Volkan Bayarslan, Alpaslan Dedeş, Yusuf Bozdoğan
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