UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda yarın Rusya'nın Krasnodar ekibini konuk edecek Akhisarspor'un teknik sorumlusu Cem Kavçak, "İnşallah yarın oynanan oyundan zevk alırız ve gelen seyircilerimize zevkli, güzel bir maç izletiriz. Kazanan biz olacağız, bunu maçtan sonra tekrar görüşürüz umarım." dedi.

Kavçak, Spor Toto Akhisar Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, hafta başında teknik direktör Safet Susic ile yolların ayrıldığını anımsatarak, Krasnodar maçında takımın başında sahaya çıkacağını söyledi.

Akhisarspor adına tarihi bir gün yaşayacaklarını kaydeden Kavçak, "UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçımız ve bu tarihi günde böyle bir şans bana nasip oldu. Böyle bir şansı yönetim bana tanıdığı için onlara teşekkür ediyorum. Bir Akhisarlı olarak kendi memleketimde böylesine bir maça çıkmak benim için onur verici." diye konuştu.

Krasnodar'ı iyi analiz ettiklerini belirten Kavçak, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Rakibimiz 6 senedir büyük bir çıkış içinde. Ligi ilk 5 içinde bitiriyorlar. Yarın iyi bir takımla oynayacağız. Biz rakibimizin eksilerini ve artılarını tarttık; zaaflarını izledik, gördük, biliyoruz. İnşallah yarın oynanan oyundan zevk alırız ve gelen seyircilerimize zevkli, güzel bir maç izletiriz. Kazanan biz olacağız, bunu maçtan sonra tekrar görüşürüz umarım."

Yarınki maçta Krasnodar'a sürpriz yapabileceklerini vurgulayan Kavçak, "6 senelik Süper Lig serüvenimizin 4 senesini deplasmanda geçiren ve iki kupası olan bir kulüp olarak her türlü skor bizim için sürpriz olacaktır. 6 senedir bu kulüpteyim. Oyuncularla devamlı birlikte olduğumuz için aramızdaki ilişki hoca-oyuncu bazında değil, arkadaş seviyesindeydi. Yarın da aramızdaki bu sinerji sahaya yansıyacaktır." ifadelerini kullandı.

"BU GRUPTAN ÇIKABİLECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM"

Akhisarsporlu futbolcu Bilal Kısa ise tarihi bir maça çıkacaklarının bilincinde olduklarını, iyi mücadele ederek güzel sonuç almak istediklerini söyledi.

Süper Lig'e istedikleri gibi başlamadıklarını kaydeden Bilal Kısa, "Uzun zamandır bu maçı bekliyorduk. Ligi bir kenara koyup yarınki oynayacağımız maça konsantrasyon sağladık. İyi bir ekiple oynuyoruz ama kendi evimizde taraftarlarımızla bir olup onların da desteğiyle iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz." diye konuştu.

Bilal, bu seviyelerde oynamanın zor olduğunu belirterek, "İnşallah hep beraber taraftarlarımızla yarın hem ligde aldığımız kötü sonuçları telafi etmek hem de güzel oyunla buradan 3 puanla ayrılmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Krasnodar karşısında alacakları galibiyetin yeni bir sayfa açmalarını sağlayacağını vurgulayan Bilal, şunları kaydetti:

"Bizim için lazım olan 3 puanı almamız, öz güven kazanmamız için bu maç başlangıç olabilir. Buradan alacağımız 3 puan bizi üst seviyelere taşıyabilir. Tarihimizde ilk defa oynuyoruz, grupta güçlü takımlar var. Ben inanıyorum ki grupta takımlar arasında bir fark yok. Bu gruptan çıkabileceğimizi düşünüyorum. Kendi sahamızda taraftarımız önünde oynayacağız, bu yüzden alınacak galibiyet bizim için sürpriz olmaz."

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