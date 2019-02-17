Spor Toto Süper Lig'de 22. haftada 18 puanla son sırada yer alan yeşil-siyahlı ekip, 2012-2013 sezonunda yine 18. durumda yer aldığı 22. haftanın ardından gösterdiği performansla ligde kalmayı başarmıştı.
Sezona teknik direktör Safet Susic'le başlayan ve TFF Süper Kupa'yı müzesine götüren Akhisarspor, 5. haftadaki MKE Ankaragücü maçının ardından Susic'le yollarını ayırdı. Ligde 1 maça geçici olarak Cem Kavçak'la çıkan yeşil-siyahlı ekip, daha sonra eski teknik direktörü Cihat Arslan'la anlaştı.
Akhisarspor, Arslan yönetiminde 15 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 yenilgi aldıktan sonra Cihat Arslan'la yola devam etmeme kararı aldı.
Arslan'ın ardından takımı Cem Kavçak'a emanet eden Ege temsilcisi, dün alt sıralardaki rakiplerinden MKE Ankaragücü ile golsüz berabere kaldı.
LİGDE SON SIRADA
Bu sonucun ardından 18 puanla son sırada yer alan yeşil-siyahlı ekip, kalan 12 haftada lige tutunmak için mücadele edecek. Akhisarspor, Süper Lig'de ilk sezonu 2012-2013'te de 22. haftayı 19 puanla 18. sırada geçmesine rağmen sezon sonunda topladığı 42 puanla ligi 14. bitirmişti.
O sezon teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde 12 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi alan yeşil-siyahlı takım, ligin ilk 22 haftasındaki puan performansının üzerine çıkmış ve 23 puan toplamıştı.
KALAN 12 MAÇIN 7'Sİ DEPLASMANDA
Bu sezon deplasmanda çıktığı 10 maçta sadece 4 puanı bulunan ve deplasmanda en başarısız performansa sahip ekip konumundaki Akhisarspor, kalan 12 maçın 7'sini dış sahada oynayacak.
Akhisarspor, gelecek hafta Galatasaray'a konuk olduktan sonra sırasıyla Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor (D), Kasımpaşa, Göztepe (D), Büyükşehir Belediye Erzurumspor (D), Antalyaspor, Bursaspor (D), Evkur Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe (D), İstikbal Mobilya Kayserispor ve Atiker Konyaspor (D) ile karşılaşacak.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.