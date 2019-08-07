Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda geçtiğimiz sezonu zaferle kapatan Galatasaray, kupa finalisti Akhisarspor ile TFF Süper Kupa finalinde karşı karşıya geliyor. İki takım geçtiğimiz sezon başında da Süper Kupa'da karşı karşıya gelmiş ve normal süresi 1-1 biten maçta rakibini penaltılarla 5-4 deviren Akigolar, tarihinde ilk kez şampiyonluğa ulaşmıştı.

AKHİSARSPOR - GALATASARAY

STAT: Eryaman

SAAT: 21.45

YAYIN: ATV

HAKEM: Halil Umut Meler

AKHİSARSPOR: Gökhan Değirmenci, Vrsajevic, Cocalic, Rotman, Aykut Çeviker, Tolga Ünlü, Alperen Babacan, Burhan Eşer, Kadir Keleş, Bjarnason, Erhan Çelenk

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Selçuk İnan, Seri, Jimmy Durmaz, Belhanda, Adem Büyük, Babel

GALATASARAY 9'UNCU, AKHİSAR 2'NCİ KEZ OYNAYACAK

Süper Lig ve Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Galatasaray, TFF Süper Kupa'da 9'uncu, Türkiye Kupası finalisti Akhisarspor ise ikinci kez mücadele edecek.

Almanya'nın Frankfurt kentinde 2006'da oynanan ilk Süper Kupa maçında Beşiktaş'a yenilen sarı-kırmızılı takım, daha sonra 2008'de yine Almanya'da, Duisburg kentinde yapılan kupa maçında Kayserispor ile karşılaştı. Galatasaray rakibine üstünlük sağlayarak ilk kez Süper Kupa'da mutlu sona ulaştı.

Sarı-kırmızılı takım, 2012-2016 yıllarında üst üste 5 kez Süper Kupa'da mücadele verdi. 2012'de Erzurum ve 2013'te Kayseri'de Fenerbahçe karşısında kupayı kazanan Galatasaray, 2014'te ise Manisa'da oynanan maçta sarı-lacivertli takıma penaltılarda mağlup oldu.

Galatasaray, 2015'te Ankara'da Bursaspor, 2016'da ise Konya'da Beşiktaş karşısında kupayı kazanma başarısı gösterdi.

Sarı-kırmızılı takım, geçen yıl da Konya'da oynanan maçı penaltılarda Akhisarspor'a kaybetti.

İKİNCİ KEZ KARŞILAŞACAKLAR

Galatasaray ile Akhisarspor, TFF Süper Kupa'da ikinci kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geçen yıl Konya'da oynanan karşılaşmanın normal süresi 1-1 berabere tamamlandı.

Uzatma bölümünde de takımlar skoru değiştirmeyi başaramayınca seri penaltı atışlarına geçildi. Penaltılarda rakibine 5-4 üstünlük sağlayan Akhisarspor, kupanın sahibi oldu.

EN FAZLA KAZANAN GALATASARAY

Süper Kupa'yı şimdiye dek en çok kazanan takım Galatasaray oldu.

Sarı-kırmızılı takım, ilk organizasyonda Beşiktaş'a boyun eğmesine rağmen sonraki süreçte 5 kez mutlu sona ulaştı. Galatasaray, 2008, 2012, 2013, 2015 ve 2016'da Süper Kupa'yı müzesine götürdü.

Fenerbahçe'nin 3 kez kazandığı kupayı, Beşiktaş, Trabzonspor, Atiker Konyaspor ve Akhisarspor ise birer kez havaya kaldırdı.

İLK MAÇLAR ALMANYA'DA OYNANDI

Süper Kupa'nın ilk 3 organizasyonu Almanya'da gerçekleştirildi.

Beşiktaş ile Galatasaray'ın karşılaştığı ilk kupa maçı Frankfurt kentinde oynanırken, daha sonra sırasıyla Köln ve Duisburg şehirlerinde karşılaşmalar yapıldı.

Almanya'daki maçlarda Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray birer kez kupa sevinci yaşadı.

TÜRKİYE'DEKİ İLK KUPAYI FENERBAHÇE KAZANDI

Almanya'daki kupa maçlarının ardından mücadele Türkiye'ye taşınırken, yurttaki ilk kupayı Fenerbahçe havaya kaldırdı.

İstanbul'da 2009'da oynanan müsabakada Fenerbahçe, Beşiktaş'a üstünlük kurarak kupanın sahibi oldu. Süper Kupa karşılaşması 2010'da bir kez daha İstanbul'da oynanırken, Trabzonspor, Bursaspor'u geçerek kupayı kazandı.

İstanbul'daki iki karşılaşmanın ardından son 7 organizasyon Türkiye'nin farklı şehirlerinde gerçekleştirildi.

Konya (2),Erzurum, Kayseri, Manisa, Ankara ve Samsun'da yapılan bu 7 karşılaşmada Galatasaray 4 kez kupayı müzesine götürdü. Anadolu'da oynanan maçlarda Fenerbahçe, Atiker Konyaspor ve Akhisarspor ise birer kez kupa sevinci yaşadı.

SÜPER KUPA FİNALLERİ

Bugüne kadar oynanan TFF Süper Kupa müsabakaları şöyle:

30.07.2006 Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 1

05.08.2007 Fenerbahçe: 2 - Beşiktaş: 1

17.08.2008 Galatasaray: 2 - Kayserispor: 1

02.08.2009 Beşiktaş: 0 - Fenerbahçe: 2

07.08.2010 Bursaspor: 0 - Trabzonspor: 3

12.08.2012 Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 2

11.08.2013 Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 0 (Uzatmalarda)

25.08.2014 Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 0 (Pen. 3-2)

08.08.2015 Galatasaray: 1 - Bursaspor: 0

13.08.2016 Beşiktaş: 1 - Galatasaray: 1 (Pen. 0-3)

06.08.2017 Beşiktaş: 1 - Atiker Konyaspor: 2

05.8.2018 Galatasaray: 1 - Akhisarspor: 1 (Pen. 4-5 )

GALATASARAY'DA TERİM CEZALI, DIAGNE İZİNLİ

Galatasaray ile Akhisarspor maçında sarı-kırmızılı takımın başında yardımcı antrenör Levent Şahin yer alacak.

Süper Lig'de geride kalan sezonun 33. haftasında oynanan Galatasaray-Medipol Başakşehir maçında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından men cezası alan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile yardımcı antrenör Hasan Şaş, Akhisarspor maçında yedek kulübesinde yer alamayacak.

Öte yandan, Afrika Uluslar Kupası'nda finalde mücadele eden ve izinli olan Senegalli golcü Mbaye Diagne, Akhisarspor karşısında forma giyemeyecek.