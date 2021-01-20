Akkuyu'da 11 yıl geride kaldı

Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu Hükümetleri nükleer güç santralı kurmak ve işletmek için işbirliği yapmak amacıyla Mayıs 2010’da bir anlaşma imzaladı. “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyetinde Akkuyu Sahasında Bir Nükleer Güç Santralinin Tesisine ve İşletimine Dair İşbirliğine İlişkin Anlaşma” ile 4 üniteden oluşan toplam 4 bin 800 megavat gücünde Rus tasarımı VVER reaktörü kurulması hedeflendi.

2 Mart 2017 tarihinde Akkuyu Nükleer AŞ, santralın birinci ünitesi için inşaat lisansı başvurusu yaptı. Bu ünitenin temeli, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katıldığı törenle 3 Nisan 2018 tarihinde atıldı. Bir süre sonra da ikinci ünitenin temeli atıldı. Bu ünitelerde, inşaat çalışması devam ediyor.

İlk ünitenin, Türkiye Cumhuriyeti’nin yüzüncü yıl dönümünde, 2023 yılında işletmeye alınması ve elektrik üretimine başlaması hedefleniyor. Diğer üniteler de birer yıl arayla işletmeye girecek.

Bir devlet şirketi olan Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ),söz konusu nükleer santralda üretilen elektriğin ilk 2 ünitede yüzde 70’ini, diğer 2 ünitede yüzde 30’unu 15 yıl boyunca 12.35 dolar/ sentten satın alacak.

ÜÇÜNCÜ ÜNİTE İÇİN VİZE

Üçüncü ünitenin inşaatı için önemli bir karar alındı. Nükleer Düzenleme Kurulu, geçen hafta gerçekleştirdiği toplantıda, Akkuyu Nükleer AŞ’nin bin 200 megavat gücündeki üçüncü ünitesiyle ilgili sunduğu “inşaat raporu”nu görüştü. Kurul, raporu “uygun” buldu. Bu kapsamda temelin atılmasına ve inşaatın resmen başlamasına vize verdi. Kaynaklar,

üçüncü ünitede çok kısa süre içinde temelin atılacağı ve inşaata başlanacağı bilgisini verdi. Her bir ünite için 5 milyar dolar yatırım öngörülüyor.

DÖRDÜNCÜ ÜNİTE İÇİN LİSANS ÇALIŞMASI

Şirket, dördüncü ve son ünite için de lisans başvurusunda bulundu. Nükleer Düzenleme Kurumu, başvuruyu gerek teknik, gerekse de güvenlik ve diğer öğeler açısından inceliyor. Bu incelemenin yıl sonunu bulabileceği ifade ediliyor.