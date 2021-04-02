Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerEnerji
ABONE OL

Akkuyu'da dördüncü ünitenin temeli 2022 başında atılacak

Türkiye'nin ilk nükleer santral projesi Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) birinci ünitenin temelinin atılmasının üzerinden 3 yıl geçerken, bu süreçte ikinci ve üçüncü ünitelerin temeli atıldı. Dördüncü ünite için ilk kazmanın ise 2022 başında vurulması planlanıyor.

Akkuyu'da dördüncü ünitenin temeli 2022 başında atılacak
AA

Akkuyu NGS'nin birinci ünitesinin temeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in video konferans yöntemiyle katıldığı törenle 3 Nisan 2018'de temeli atıldı.

Türkiye'nin en büyük yatırımları arasında bulunan Akkuyu NGS, her biri 1200 megavat kapasiteli 4 reaktörden oluşacak. Santralin ilk ünitesinin 2023'te tamamlanarak üretime geçmesi planlanırken, diğer üniteler birer yıl arayla devreye girerek 2026 itibarıyla tam kapasite çalışmaya başlayacak.

Akkuyu NGS, tam kapasite devreye girdiğinde, yaklaşık 35 milyar kilovatsaat elektrik üretimiyle Türkiye'nin yıllık elektrik talebinin yüzde 10'unu karşılayabilecek.

SANTRALİN İŞLETİMİ MODERN YÜKSEK TEKNOLOJİLİ HİDROLİK YAPI SİSTEMİYLE SAĞLANACAK

Akkuyu NGS'de üç yılda yapılan çalışmaları AA muhabirine değerlendiren Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve Yapı İşleri Direktörü Sergey Butskikh, santral sahasında inşaata hazırlık çalışmalarının 2017'nin sonunda başladığını anımsattı.

Santralin birinci ünitesinin temeli için ilk betonun 3 Nisan 2018'de döküldüğünü aktaran Butskikh, "Bundan sonra santralin inşaatı gittikçe hızlanmaya başladı. Mayıs 2019'da Doğu Deniz Kargo Terminali’nin inşaatı tamamlandı. Terminal, büyük ölçekli yükleri, inşaat malzemelerini ve ekipmanları kabul etmeye başladı. Terminal sayesinde sahaya gelen büyük ekipmanlar arasında birinci ve ikinci güç ünitesi için üretilen kor tutucu, birinci güç ünitesinin reaktör gövdesi ve buhar jeneratörlerin seti, birinci ünitenin türbin adası için yüksek ve orta basınçlı silindir rotoru yer aldı. Yüklerin terminale teslim edilmesi konusunda ise yoğunluk gittikçe artıyor." diye konuştu.

Butskikh, Temmuz 2019'da proje için önemli bir anlaşma imzalandığını belirterek, "Akkuyu NGS tesislerinin tasarımı, tedariki ve inşaatı için imzalanan bu sözleşme (EPC sözleşmesi) gelecekteki kurulacak tesislerinin ana bölümünün inşası için tam bir çalışma döngüsünün uygulanmasını sağlamış oldu." dedi.

DÖRT ÜNİTENİN İNŞAATINDA 12 BİN İSTİHDAM

Santrali Türkiye'nin elektrik şebekesine bağlamak için 2019 sonunda Türkiye Elektrik İletim AŞ ile bir anlaşma imzalandığını ve bu anlaşma çerçevesinde yüksek voltajlı iletim hatlarının inşa edildiğini söyleyen Butskikh, şunları kaydetti:

"Santralin ikinci ünitesinin temeli 8 Nisan 2020, üçüncü ünitenin ise 10 Mart 2021'de atıldı. Şu anda inşaat ve montaj çalışmaları Akkuyu NGS sahasının tüm alanlarında çok aktif bir şekilde devam ediyor. Bugün Akkuyu NGS, dünyadaki en büyük nükleer inşaat sahası. Şu anda projede 11 bin kişi çalışıyor. Bunlardan yaklaşık 8 bini inşaat ve montaj çalışmaları yapıyor. 4 ünitenin tamamında inşaat çalışmaları yapıldığı zaman bu rakam 12 bine çıkacak. Bu da sadece bölgesel değil ulusal ölçekte bile çok büyük bir rakam. Tüm 4 güç ünitesi de tam kapasite devreye girdiğinde santralde yaklaşık 4 bin kişi çalışacak."

Nükleer santralin işletilmesinin modern yüksek teknolojili hidrolik yapı sistemiyle sağlanacağını anlatan Butskikh, şu anda su giriş yapısının inşaat alanında tarama ve antifer bloklar kullanılarak kıyı güçlendirme çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Butskikh, ayrıca santralin ana teknik binalarına deniz suyunun temini ve daha sonra tekrar Akdeniz'e tahliyesi için sahil şeridinin yakınında bir pompa istasyonunun yapımının sürdüğünü belirtti.

DÖRDÜNCÜ ÜNİTENİN TEMELİ 2022 BAŞINDA ATILACAK

Ana ekipmanların imalatı, nakliyesi ve Akkuyu NGS inşaat sahasında kurulumunun proje takviminde belirtilen süreler çerçevesinde yapıldığını kaydeden Butskikh, santral için malzeme ve ekipman üretim alanının sadece Rusya ve Türkiye ile sınırlı olmadığını, Fransa, Çek Cumhuriyeti, İtalya, İspanya ve Polonya gibi ülkelerden de tedarik sağlandığını dile getirdi.

Sahadaki inşaat ve montaj çalışmalarının yanı sıra ekipman imalat sürecinin de imalata başlama izninin verilmesinden sahaya teslim edilme aşamasına kadar Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK) tarafından sıkı bir şekilde denetlendiğini aktaran Butskikh, imalat tesislerinin faaliyetlerini NDK'nin belirlediği gereksinimler ve uluslararası standartlar kapsamında yürütüldüğünü ifade etti.

Butskikh, santralin bu yılki planlarına ilişkin şunları kaydetti:

"Bu yıl içerisinde dördüncü ünite için NDK'den ilk olarak sınırlı çalışma izni, sonrasında da inşaat lisansını almayı hedefliyoruz. Alınacak izin belgeleri kapsamında bu yılın sonuna kadar dördüncü ünite nükleer ve türbin adaları tesisleri için temel çukurlarının hazırlanması sağlanarak reaktör ve türbin binalarının temel altı beton döşemesi yapılacak. Bu, zor ve uzun bir süreç. Güç ünitesinin temelini oluşturacak ve 'beton yastığı' olarak adlandırılan oluşuma başlamadan önce, uzmanlar çukurun toprak tabanını yoğunluk ve deformasyona karşı direnç açısından kontrol edecek. Temel altı beton dökme çalışmaları ilerledikçe, inşaatçılar otomatik gerilme-gerinim durumu izleme sisteminin sensörlerini yerleştirecek. Bu, güç ünitesinin güvenliğini sağlamak için kullanılan birçok sistemden biridir. Bu sistem, yük taşıyan bina yapılarının toprak temelindeki basıncı hakkında veri sağlayacak. Beton yastığının tamamlanmasının ardından temel plakalarını inşaat demirleriyle güçlendirmeye başlayacağız. Dördüncü ünite temel plakasına ilk beton dökülmesi işleminin 2022 yılı başında yapılmasını planlıyoruz."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Brent petrolün varili 64,67 dolar
ENERJİBrent petrol 65 dolara yaklaştı
OPEC petrol kısıtlamalarını kademeli olarak kaldıracak
ENERJİOPEC ülkeleri anlaştı
OPEC+ ülkeleri, günlük petrol üretimini kademeli olarak artırma kararı aldı
ENERJİGünlük petrol üretimini artırma kararı
Kuzey Akım 2'nin yüzde 95'i tamamlandı
ENERJİYüzde 95'i tamamlandı
Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliği 275 metreye ulaştı
ENERJİGövde yüksekliği 275 metreye ulaştı
Brent petrolün varili 63,20 dolar
ENERJİBrent petrolde düşüş sürdü
ABD'nin ham petrol stokları azaldı
ENERJİABD'nin ham petrol stokları azaldı
Doğal gaz fiyatlarına yüzde 1 zam yapıldı
ENERJİDoğal gaza yüzde 1 zam
Benzin zammı ÖTV'den karşılandı
ENERJİBenzinde ÖTV düzenlemesi
Fatih, Türkali-2 kuyusunda 3 bin 950 metreye ulaştı
ENERJİTürkali-2 kuyusu 4 bin metreye yaklaştı