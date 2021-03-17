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HaberlerEnerjiAkkuyu'da önemli toplantı - Haberler
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Akkuyu'da kâr gündemli toplantı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin’in video konferans yöntemiyle katıldığı bir törenle bin 200 megavatlık üçüncü ünitesinin temeli atılan Akkuyu Nükleer, önemli bir toplantıya hazırlanıyor. Şirket, 24 Mart’ta genel kurul toplantısını yapacak. Toplantıda, kar dağıtımı konusu görüşülecek; finansal raporları müzakere edilecek. Akkuyu Nükleer Santralı, toplam 4 üniteden oluşuyor. İlk ünitesinin, 2023 yılında işletmeye girmesi ve elektrik üretimine başlaması hedefleniyor. Devlet, Akkuyu’da üretilen elektriği 12.35 (dolar) sentten satın alacak. Elektriğin, 15 yıl boyunca birinci ve ikinci ünitelerde yüzde 70’i, üç ve dörtte yüzde 30’u alım garantisi kapsamında bulunuyor. Akkuyu Nükleer AŞ ile bir devlet şirketi olan Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) arasında elektrik alım satımına ilişkin zaman zaman görüşmeler yapılıyor. Taraflar arasında bu konuda imzalanmış bir alım satım anlaşması bulunuyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Akkuyu’nun 60 yıl ömrü olduğunu, Rusların santralın bazı parçalarını değiştirmek koşuluyla bu süreyi 20 yıl daha uzatma olanağının bulunduğunu söylediği bilgisini paylaşmıştı. Olcay Aydilek'in haberi

Akkuyu'da önemli toplantı - Haberler
Akkuyu'da kâr gündemli toplantı
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Mersin Akkuyu’da inşa edilen Türkiye’nin ilk nükleer santralında trafik hızlandı. Rusya’nın inşa ettiği santral, her biri bin 200 megavat kurulu güce sahip toplam 4 üniteden oluşuyor. Birinci ve ikinci ünitede inşaat çalışmaları hızla ilerliyor. Üçüncü ünitenin temeli, geçen hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin’in video konferans yöntemiyle katıldığı törenle atıldı.

Akkuyu Nükleer, dördüncü ve son ünitenin lisansı için başvurdu. Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK),başvuruya ilişkin incelemesini sürdürüyor. Sürecin yılın ikinci çeyreğinde tamamlanması ve lisansın verilmesi bekleniyor. Yeni yılda da son ünitenin temeli atılacak.

“KAR” GÜNDEMİYLE GENEL KURUL

Akkuyu Nükleer AŞ, temel atma töreni sonrasında önemli bir toplantıya hazırlanıyor. Şirket, 24 Mart Çarşamba günü genel kurul toplantısını gerçekleştirecek. Toplantıda, kar dağıtımı konusu görüşülecek. Şirketin, finansal raporları müzakere edilecek ve oylanacak.

ELEKTRİK ALIM SATIMI

Akkuyu Nükleer Santralı, belli bir takvim çerçevesinde işletmeye alınacak. Buna göre, ilk ünite 2023 yılında, izleyen 3 ünite de birer yıl arayla devreye girecek. Elektrik üretimine başlayacak.

Devlet, Akkuyu’da üretilen elektriği 12.35 (dolar) sentten satın alacak. Elektriğin, 15 yıl boyunca birinci ve ikinci ünitelerde yüzde 70’i, üç ve dörtte yüzde 30’u alım garantisi kapsamında bulunuyor.

Akkuyu Nükleer AŞ ile bir devlet şirketi olan Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) arasında elektrik alım satımına ilişkin de zaman zaman görüşmeler yapılıyor. Taraflar arasında bu konuda imzalanmış bir alım satım anlaşması bulunuyor.

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