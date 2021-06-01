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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerEnerjiAkkuyu NGS'de o aşama tamamlandı!
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Akkuyu NGS'de ilk reaktör kabının kurulumu tamamlandı

Akkuyu NGS inşaatında, 1'inci güç ünitesine ait reaktör basınç kabının kurulumunun tamamlandığı açıklandı. Konuyla ilgili açıklama yapan Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve NGS Yapı İşleri Direktörü Sergei Butckikh, "Birinci güç ünitesinin reaktör kabının montajı, bu yıl sahada gerçekleşen çalışmaların en önemlilerinden biri. Reaktör kabı, artık tasarlanan konumuna getirildi. Reaktör kabının kurulumunun tamamlanması, reaktör şaftının yapımıyla ilgili işlere devam etmemize imkan sunacak" dedi

Akkuyu NGS'de o aşama tamamlandı!
HABERTURK.COM

Akkuyu NGS inşaat sahasında, ana ekipmanın montajıyla ilgili ana aşamalardan biri olan 1'inci güç ünitesine ait reaktör basınç kabının kurulumu tamamlandı.

Yapılan açıklamaya göre, 1’inci güç ünitesinde daha önce de kor tutucunun montajı tamamlanmış, destekleyici ve taşıyıcı kirişlere beton dökme işlemi yapılmış ve reaktör kabının silindirik kısmının kuru zırhlama ve ısı yalıtımı işleri bitirilmişti. Reaktör kabının kurulumunun tamamlanmasından hemen önce ise, kabın ana ağırlık yükünü taşıyan bir destekleyici halka monte edildi.

Bu montaj işleminin, reaktör kabını 1’inci güç ünitesinin yarıçapı içine taşımak için saha yollarının özel bir şekilde hazırlanmasını gerektirdiği kaydedildi. Buna göre, güzergah boyunca uzanan yollarda bu amaçla dolgu ve düzleme işlemleri gerçekleştirildi. Reaktör kabını taşıyan özel tekerlekli platform, bu işlemlerin ardından geçici depolama alanından 1’inci güç ünitesinin inşaat alanına kadar olan yolu sorunsuz bir şekilde geçti.

330 tonluk bir ağırlığa, 4.5 metrelik çapa ve 12 metrelik yüksekliğe sahip olan reaktör kabı, bu yolun aşılmasının ardından 3 bin tona kadar kaldırma kapasitesine sahip Liebherr LR 13000 tipi mobil paletli vinç kullanılarak yatay konumdan dikey konuma getirildi. Ekipman dikey konuma getirildikten sonra reaktör bölmesinin üzerine kaldırılarak reaktör şaftındaki yerine yerleştirildi.

'TASARLANAN KONUMA GELDİ'

Konuyla ilgili açıklama yapan Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve NGS Yapı İşleri Direktörü Sergei Butckikh, "Birinci güç ünitesinin reaktör kabının montajı, bu yıl sahada gerçekleşen çalışmaların en önemlilerinden biri. Üzerinde reaktör kabı kurulumu yapılan destekleyici halkanın montajı 21 Nisan’da yapılmıştı. Bu, kabı sabitlemek ve yüklere maruz kaldığında yatay ve dikey hareketlerini önlemek için tasarlanan reaktör tesisi konstrüksiyonunun bir elemanıdır. Reaktör kabı, artık tasarlanan konumuna getirildi. Reaktör kabının kurulumunun tamamlanması, reaktör şaftının yapımıyla ilgili işlere devam etmemize imkan sunacak" ifadelerini kullandı.

Montaj işleminin yapılmasına ilişkin sürecin, Nükleer Düzenleme Kurumu’nun yanı sıra (NDK),bağımsız bir yapı denetim kuruluşu olan Fransız mühendislik grubu Assystem, Akkuyu NGS’deki reaktör tesisinin tasarımcısı olan OKB “Gidropress” ve reaktör basınç kabının üreticisi olan AEM-Technology şirketinin temsilcileri tarafından denetlendiği belirtildi.

BİRÇOK ÜLKEDE AYNI TEKNOLOJİ KULLANILDI

Öte yandan, verilen bilgiye göre, reaktör kabının montajı, reaktör binasının silindirik kısmının açık üst kısmından kurulum yapılmasını öngören Open Top teknolojisi kullanılarak gerçekleştirildi. VVER-1200 reaktörlü Leningrad NGS-2’nin güç ünitelerinin inşası da dahil olmak üzere Çin, Japonya, Bulgaristan ve Rusya’daki nükleer santrallerin yapımına ilişkin birçok projede kullanılan bu teknolojinin, inşaat ve montaj işlemlerini aynı anda en uygun şekilde yapma ve zeminlere beton dökme işlemi tamamlanmadan ekipman ve boru hatlarının montajına başlama imkanı sunduğu belirtildi.

Akkuyu NGS güç ünitelerinde buhar jeneratörlerinin, basınç kompansatörlerinin, ana sirkülasyon pompalarının ve reaktör binalarındaki diğer ana teknolojik ekipmanın montajının da, Open Top teknolojisi kullanılarak yapılması planlanıyor.

1’inci güç ünitesinin reaktör kabı, Akkuyu NGS inşaat sahasına Kasım 2020’de deniz yoluyla ulaştırılmıştı. Reaktör kabı, kendisini getiren geminin Doğu Kargo Terminali’nde boşaltılmasından sonra depolanmak üzere sahaya taşınmış ve orada kabın bütünlüğünü ve yüksek kalitede imal edildiğini doğrulayan giriş kontrolü prosedüründen geçmişti.

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