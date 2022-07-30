Akkuyu NGS'de yeni sözleşme 0:00 / 0:00

AA

Şirketten yapılan açıklamada, Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu NGS sahasındaki çalışmaların dört güç ünitesinin tümünde hızla devam ettiği belirtildi.

Önümüzdeki süreçte 1’inci ünitede türbin binası ekipmanının kurulumu ve devreye alınması için hazırlıklar yapılacağı ifade edilen açıklamada, 2, 3 ve 4’üncü ünitelerdeki inşaat ve kurulum operasyonlarında kalitenin sağlanması ve işlerin taahhüt edilen tarihlere uygun gerçekleştirilebilmesi için yoğun bir tempo ile çalışılacağı vurgulandı.

Açıklamada, projede yer alan şirketlerin de bu inşaat çalışmalarına özgü yeterliliklere sahip olması gerektiği kaydedilerek, proje yönetimi tarafından Akkuyu NGS Projesi’nde çalışmalarını tamamlayan IC İçtaş İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ ile yapılan sözleşmenin feshedildiği anımsatıldı.

İnşaat sürecinde yer alan proje katılımcılarının yeniden yapılandırılmasına karar verildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Akkuyu Nükleer tarafından Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş, Türkiye’de tüzel kişiliği olan TSM Enerji İnşaat Sanayi Limited Şirketi (TSM) ile sözleşme imzalanmıştır. Mevcut alt sözleşmeler kapsamında devam eden tüm işler, Ekim 2019'dan bu yana NGS inşaat projesinde yer alan ve yüksek teknoloji projelerini hayata geçirme deneyimine sahip olan TSM'ye devredilecektir. TSM ile projede yer alan mevcut alt yüklenici şirketler ile arasında, eski ana yüklenici- ortak girişim TITAN2- IC İÇTAŞ İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ ile alt yükleniciler arasında akdedilenlere benzer yeni sözleşmeler yapılacaktır. Bu sözleşmelerle şantiyede işin devamlılığının ve kalitesinin sağlanmasının yanı sıra Akkuyu NGS için taahhüt edilen inşaat tarihlerine uyulması, işçilerin çalışma koşulları açısından haklarının korunması ve tüm taşeronların çalışanlarına maaşlarının zamanında ödenmesi de sağlanacaktır."

Açıklamada, ayrıca sahadaki tüm çalışmaların bağımsız yapı denetim kuruluşlarının ve Nükleer Düzenleme Kurumu'nun (NDK) sürekli denetimi altında, planlanan takvime uygun olarak gerçekleştirildiği vurgulandı.