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Ziyaretçilerden 73 yaşındaki Mevlüt Çiftçi ise geziyi çok beğendiğini anlatarak, "Memleketimiz, milletimiz için hayırlı olsun. Ben zaten en baştan beri memlekette bu hizmetlerin olmasını istiyordum. Keşke ben de bitimini görebilsem. Her şeyi çok beğendim." dedi.