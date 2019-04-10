Türkiye ile Rusya arasında Akkuyu’da inşa edilecek nükleer santralle ilgili trafik hızlandı. Ankara, her biri bin 200 megavatlık toplam 4 üniteden oluşacak nükleer santralin öngörülen takvim çerçevesinde işletmeye alınması için bastırıyor. Buna göre, ilk ünite 2023 yılında, izleyen 3 ünite de birer yıl arayla devreye girecek.
EÜAŞ’LA ORTAKLIK GÖRÜŞMESİ
Bu hedef doğrultusunda önemli iki gelişme yaşandı.
Rusya Devlet Nükleer Enerji Şirketi Rosatom Başkanı Aleksey Lihaçev, EÜAŞ ile yüzde 10 ortaklık için görüştüklerini açıkladı. Lihaçev, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Şimdilik sadece Türk devlet holdingi EÜAŞ ile görüşmelerin yapıldığını söyleyebilirim. Şirketlerin sayısı çok daha fazla, fakat şimdilik sadece birini açıklayabilirim” dedi.
IC İÇTAŞ SAHADA
İkinci gelişme, Akkuyu’da sahada yaşanıyor. Projeyi yürüten Rus devlet şirketi Rosatom, nükleer santralin inşaat işleri için IC İçtaş’la iş birliği görüşmelerini sonuçlandırdı. Tarafların, bir protokol üzerinde anlaştıkları belirtildi. IC’nın sahaya ekipman ve ekip gönderdiği ve çalışmalarına başladığı öğrenildi.
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