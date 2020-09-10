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Akkuyu reaktöründe son aşamaya gelindi

Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) ilk güç ünitesinde yer alacak reaktörün üretiminde son aşamaya geçildi. Reaktör kazanının içine 73 ton ağırlığındaki karotiyer yerleştirilerek gerçekleştirilen montaj işlemleri kapsamında, sırasıyla 38 ton ağırlığındaki bir çekirdek bölme duvarı, 68 ton ağırlığındaki bir koruyucu boru ünitesi ve 90 ton ağırlığındaki bir reaktör kapağının montajı yapılıyor.

akkuyu reaktör
AA

Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) ilk güç ünitesinde yer alacak reaktörün üretiminde son aşamaya geçildi.

Rosatom'un mühendislik bölümü Atomenergomash AŞ bünyesindeki AEM-technology AŞ'den yapılan açıklamaya göre, şirket Volgodonsk'ta yer alan Atommash şubesinde Akkuyu NGS'nin ilk güç ünitesinde yer alacak reaktörün kabı, kapağı ve iç parçalarının kontrol montajına başladı.

Reaktör kapağı ve kabıyla beraber üretilen tüm iç parçaların montajlanabilme özelliğinin kontrol edildiği önemli bir işlem olan kontrol montajı, özel bir yer altı tezgah kesonunda gerçekleştiriliyor.

Reaktör kazanının içine 73 ton ağırlığındaki karotiyer yerleştirilerek gerçekleştirilen montaj işlemleri kapsamında, sırasıyla 38 ton ağırlığındaki bir çekirdek bölme duvarı, 68 ton ağırlığındaki bir koruyucu boru ünitesi ve 90 ton ağırlığındaki bir reaktör kapağının montajı yapılıyor.

Montaj sırasında, reaktör kapağının merkezlenmesini sağlamak için uygun kilitleme kamaları da yerleştiriliyor.

Kontrol montajı, gelecekte, santralin inşasının devam ettiği sahada reaktörün tüm iç parçalarıyla beraber kurulumu için gereken süreyi önemli ölçüde azaltıyor.

Akkuyu NGS'nin inşasına ilişkin hükümetler arası anlaşma Rusya ile 2010'da imzalanmıştı. Toplam 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip 4 reaktörden oluşacak santralin ilk ünitesinin 2023 yılında devreye alınması hedefleniyor.

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