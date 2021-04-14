Anayasa Mahkemesi(AYM),mart ayında, NDK’nın kuruluşunu düzenleyen Kanun Hükmünde Kararnameyi (KHK) iptal etti.

AYM, iptal kararının 1 yıl sonra yürürlüğe girmesini kararlaştırdı. Ankara, yasal düzenleme için bir süredir yoğun bir çalışma yapıyor. Teknik çalışmaların büyük ölçüde tamamlandığı ifade ediliyor.

Yasa teklifinde yer alması beklenen başlıklar şöyle:



-NDK’nın var olan yapısı korunacak. Kurul; biri başkan, biri ikinci başkan olmak üzere toplam beş üyeden oluşacak. Kurul üyeleri Cumhurbaşkanınca atanacak. Kurumun merkezi Ankara’da olacak.

-Nükleer alanda yaşanacak olası bir kazada, üçüncü taraflara (örneğin komşu ve bölge ülkelere) karşı mali (ve diğer) sorumlulukları içeren bir madde de bulanacak. Bu maddenin, Viyana ve Paris sözleşmeleri ve ek protokolü kapsamında uluslararası hukuki sözleşmelerin bir gereği olduğu belirtiliyor.

-Akkuyu’da yaşanacak bir kazada üçüncü tarafların zararının karşılanması amacıyla 700 milyon euroluk bir “güvence paketi” oluşturulacak. Projeyi üstlenen Rus şirket, risklere karşı bu tutarda bir sigorta paketi sunacak (ya da bu tutarı güvence edecek).

Üçüncü taraflarda oluşan zarar, bu tutarın üzerine çıkarsa Hazine devreye girecek. Teklifte, bu konuyla ilgili de bazı maddeler yer alacak. Bu kapsamda “süreç” ve “yükümlülük” ilişkilerinin tanımlanması bekleniyor.

-Teklife ilişkin teknik çalışmaların büyük ölçüde tamamlandığı, kısa süre içinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından “görüş” alınacağı ve teklife son halinin verileceği belirtiliyor.

TÜRKİYE-RUSYA İLİŞKİLERİ VE AKKUYU



Akkuyu’da inşaat çalışmaları Türkiye ile Rusya arasında son dönemde yaşanan olaylardan etkilendi mi? Kaynaklar, sahada 10 bin dolayında kişinin çalıştığını, inşaat çalışmalarının hız kesmeden sürdüğünü söyledi.

Akkuyu Nükleer Santralı, her biri bin 200 megavat olan toplam 4 üniteden oluşuyor. Santralın, ilk üç ünitesinde inşaat çalışmaları devam ediyor. Dördüncü üniteye ilişkin lisans başvurusu yapıldı. Hedef, 2023 yılında bin 200 megavatlık ilk ünitenin işletmeye alınması ve elektrik üretimine geçilmesi.