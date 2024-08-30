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        Haberler Gündem 3. Sayfa Akraba kavgası: 2 ölü, 3 yaralı | Son dakika haberleri

        Akraba kavgası: 2 ölü, 3 yaralı

        Diyarbakır'da akrabalar arasında çıkan kavgada kan aktı. 39 yaşındaki Muhammed Mustafa Değer ile 16 yaşındaki Muhammed Akın Değer yaşamını kaybetti. 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 22:25 Güncelleme: 30.08.2024 - 22:25
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        Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada Muhammed Mustafa (39) ile yeğeni Muhammed Akın Değer (16) hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

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        Olay, akşam saatlerinde Çınar ilçesine bağlı kırsal Öncülü Mahallesi’nde meydana geldi.

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        Akraba iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Muhammed Mustafa ile yeğeni Muhammed Akın Değer ve 3 kişi yaralandı.

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        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere götürüldü.

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        Doktorların çabasına rağmen yaralılardan Muhammed Mustafa ile yeğeni Muhammed Akın Değer, hayatını kaybetti. Diğer yaralıların hastanedeki tedavisi sürüyor.

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        Jandarma ekipleri köyde geniş güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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