Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası Alanyaspor: 1 - Samsunspor: 3 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Alanyaspor: 1 - Samsunspor: 3 | MAÇ SONUCU

        Yılport Samsunspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda konuk olduğu Corendon Alanyaspor'u uzatmaya giden maçta 3-1 yenerek son 16 turuna yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 20:25 Güncelleme: 17.01.2024 - 20:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsunspor deplasmanda turladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        17. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Cordova'nın ceza sahası içerisine çevirdiği topla arka direkte buluşan Eren Altıntaş, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

        23. dakikada Samsunspor'un ceza sahası dışından sağ çaprazdan kazandığı serbest atışı Soner Aydoğdu kullandı. Bu futbolcunun vuruşunda top üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

        Müsabakanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

        74. dakikada Samsunspor eşitliği sağladı. Osman Çelik, orta sahadan gönderdiği pasla savunmanın arkasına sarkan Muhammed Gümüşkaya'yı topla buluşturdu. Muhammed Gümüşkaya'nın kaleci Yavuz Aygün'ü önde yakalayarak aşırttığı top ağlarla buluştu: 1-1.

        REKLAM

        Karşılaşmanın normal süresi 1-1 sona erdi ve uzatma bölümüne geçildi.

        91. dakikada konuk ekip öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Berhan Deniz'in pasında savunmanın arkasına sarkan Soner Aydoğdu, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-2.

        Uzatma bölümünün ilk devresi Yılport Samsunspor'un 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

        120+1. dakikada Samsunspor farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan gelişen atakta Muhammet Ali Özbaskıcı'nın, rakip savunma oyuncusunu çalımlayarak vurduğu top ağlarla buluştu: 1-3.

        Mücadeleyi 3-1 kazanan Yılport Samsunspor, adını son 16 turuna yazdırdı.

        Stat: Alanya Oba

        Hakemler: Alper Akarsu, Murat Temel, Özcan Sultanoğlu

        Corendon Alanyaspor: Yavuz Aygün, Yunus Bahadır (Dk. 77 Hadergjonaj), Fatih Aksoy, Lima, Furkan Bayır, Richard, Janvier (Dk. 91 Balkovec), Eren Altıntaş (Dk. 72 Yusuf Özdemir), Sisto (Dk. 106 Emirhan Çavuş), Eduardo (Dk. 111 Oğuz Aydın), Cordova (Dk. 77 Novais)

        REKLAM

        Yılport Samsunspor: Szumski, Haluk Mustafa Tan, Yunus Emre Çift, Bola, Soner Gönül, Osman Çelik, Soner Aydoğdu (Dk. 104 Alper Efe Pazar), Muhammed Gümüşkaya (Dk. 120 Kerem Fidan), Dimata (Dk. 120+4 Mehmet Ali Kablan), Enes Albak (Dk. 46 Muhammet Ali Özbaskıcı), Ercan Kara (Dk. 63 Berhan Deniz)

        Goller: Dk. 17 Eren Altıntaş (Corendon Alanyaspor), Dk. 74 Muhammed Gümüşkaya, Dk. 91 Soner Aydoğdu, Dk. 120+1 Muhammet Ali Özbaskıcı (Yılport Samsunspor)

        Sarı kartlar: Dk. 73 Yunus Emre Çift, Dk. 78 Muhammet Ali Özbaskıcı (Yılport Samsunspor), Dk. 94 Balkovec, Dk. 100 Fatih Aksoy, Dk. 106 Emirhan Çavuş (Corendon Alanyaspor)

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Uzay yolculuğu yarına ertelendi
        Uzay yolculuğu yarına ertelendi
        Bakan Kacır Gezeravcı ailesiyle görüştü
        Bakan Kacır Gezeravcı ailesiyle görüştü
        11'ler belli oldu!
        11'ler belli oldu!
        Hatay'da 10 bin dekar arazi sular altında!
        Hatay'da 10 bin dekar arazi sular altında!
        Hangi şirket ihracattan kazanacak?
        Hangi şirket ihracattan kazanacak?
        Zelenskiy: Ukrayna'nın inşası Rusya'nın parasıyla olmalı
        Zelenskiy: Ukrayna'nın inşası Rusya'nın parasıyla olmalı
        Galler Prensesi Kate hastaneye kaldırıldı
        Galler Prensesi Kate hastaneye kaldırıldı
        Tedirgin eden asansör arızalarında 4 ihtimal
        Tedirgin eden asansör arızalarında 4 ihtimal
        İzmir'de korkutan yangın
        İzmir'de korkutan yangın
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Kullanılmayan bavulda şaşırtan manzara!
        Kullanılmayan bavulda şaşırtan manzara!
        Telefonunuzda geçirdiğiniz süre günde kaç saat?
        Telefonunuzda geçirdiğiniz süre günde kaç saat?
        Esra Şaşmaz ile Masal Zamanı: Çoban'ın Yüzüğü
        Esra Şaşmaz ile Masal Zamanı: Çoban'ın Yüzüğü
        Çağlar Söyüncü geliyor mu? İsmail Yüksek gidiyor mu?
        Çağlar Söyüncü geliyor mu? İsmail Yüksek gidiyor mu?
        İBB Başkan Adayı Kurum'dan kulüplere ziyaret
        İBB Başkan Adayı Kurum'dan kulüplere ziyaret
        Konut fiyatları dolar bazında geriledi
        Konut fiyatları dolar bazında geriledi
        İstanbul'un yıllık konut ihtiyacı 123 bin
        İstanbul'un yıllık konut ihtiyacı 123 bin
        13 yıl aradan sonra zirve değişti
        13 yıl aradan sonra zirve değişti
        Süper Lig'de biten güncel kış transferleri
        Süper Lig'de biten güncel kış transferleri
        Trafik'in acısını kaskodan çıkardılar
        Trafik'in acısını kaskodan çıkardılar