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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Coredon Alanyaspor Alanyaspor'da Sami Uğurlu dönemi sona erdi - Coredon Alanyaspor Haberleri

        Alanyaspor'da Sami Uğurlu dönemi sona erdi

        Alanyaspor, teknik direktör Sami Uğurlu ile yolların ayrıldığını açıkladı. Uğurlu, Alanyaspor ile çıktığı 21 maçta 1.48 puan ortalaması yakalamıştı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.03.2025 - 13:15 Güncelleme: 20.03.2025 - 13:15
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        Alanyaspor'da Uğurlu dönemi sona erdi
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        Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, teknik direktör Sami Uğurlu ile yollarını ayırdı.

        Turuncu-yeşilli takımdan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Teşekkürler Sami Uğurlu

        Teknik Direktörümüz Sayın Sami Uğurlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz.

        Başkanımız Hasan Çavuşoğlu, kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Sayın Uğurlu’ya teşekkür ederek, plaket takdim etti.

        Sayın Uğurlu ve ekibine kulübümüze verdikleri hizmetler için teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz."

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