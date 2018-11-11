Galatasaray- Fenerbahçe derbisinde rahatsızlanarak hayatını kaybeden Koray Şener’i Alanyasporlu futbolcular unutmadı.

Fenerbahçe maçı öncesi seremoniden sonra kale arkası tribününe doğru yönelen Alanyasporlu futbolcular Şener için çiçek bıraktı. Alanyasporluların bu hareketi tribünler tarafından alkışlanırken, sarı-lacivertli taraftarlar Koray Şener için tezahüratlarda bulundu.

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