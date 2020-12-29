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Çıldır Gölü'nde Eskimo usulü balık avı

Kars'ın Arpaçay ilçesinin Taşbaşı köyündeki balıkçılar, dondurucu soğuklar nedeniyle yüzeyi tamamen buzla kaplanan Çıldır Gölü'nde Eskimo usulü balık avlanmaya başladı

Alaska değil Kars... Eskimo usulü avladılar
DHA

Denizden 1959 metre yükseklikteki Çıldır Gölü'nün yüzeyi, hava sıcaklığının geceleri sıfırın altında 25 dereceye kadar düşmesi nedeniyle buzla kaplandı.

DHA'nın haberine göre balıkçılar, 123 bin metrekare alana sahip Çıldır Gölü'nde oluşan yaklaşık 25 santimlik buz tabakasını kırarak, Eskimo usulü balık avlamaya başladı.

Sezonu açtıklarını belirten 25 yaşındaki balıkçı İsmail Göller, her yıl olduğu gibi bu yıl da göl üzerindeki buzu kırarak ağları gölün içine bıraktıklarını söyledi.

Eskimo usulü balık avlama sezonunun açıldığını ifade eden Göller, "Gölün yüzeyi buz tutmaya başlayınca atlı kızakçılar sezonu açmıştı. Gölün yüzeyindeki buz tabakası 25 santime ulaşınca biz balıkçılar da Eskimo usulü balık sezonunu başlattık. Kazma ve küreklerle açtığımız küçük deliklerden ağları gölün içine bıraktık. Umarız bereketli bir yıl olur" diye konuştu.

Gölde balıkçılıkla uğraşan, 18 yaşındaki Orhan Göller, 25 yaşındaki İsmail Göller ile 40 yaşındaki Latif Taşdemir ilk ağlarını buz altına bıraktı. Kazma kürekle buz tabakasını kırıp, gölün içerisine atılan ağlara takılan balıklar çıkartılarak çevre il ve ilçelere satılıyor.

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