Alaton ailesinin iki ismi Leyla Alaton ve Vedat Alaton'a hissedarı oldukları Alvimedica isimli medikal şirketinin banka borcu nedeniyle haciz geldi. Alarko Holding tarafından dün akşam Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamayla duyurulan işlem gereği Alaton kardeşlerin şirketteki ortaklık paylarının yanı sıra her türlü hak ve alacaklarına haciz konduğu açıklandı.

Alarko Holding tarafından yapılan bildirimde banka borcunu ödeyemeyen Alvimedica isimli şirketin Alarko Topluluğu ile ortak ve hukuki ilişkisi bulunmadığı belirtildi.

1954 yılında Üzeyir Garih ve İshak Alaton tarafından kurulan ve yüzde 29.6'sı borsada işlem gören Alarko Holding'de Leyla Alaton'un yüzde 17.7 hissesi bulunurken Vedat Aksel Alaton'un ise yüzde 16.7 hissesi var.

Türkiye'deki ilk stent ve balon üreticisi konumundaki Alvimedica, 2013 yılında İtalyan CID'yi satın almış ve geçen yıl Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamında medikal cihazlar üretimi alanında 1 milyar liranın üzerinde destek almıştı.

Şirketin İstanbul'daki üretim merkezi yatırımına 10 yıl sigorta primi işveren hissesi, azami 200 milyon lira nitelikli personel ve 980 milyon lirayı aşmamak üzere 10 yıl süreli faiz veya kâr payı destekleri sağlanmıştı.

Proje kapsamında toplam sabit yatırım tutarı 1 milyar 744 milyon lira, ilave istihdam 4 bin ve nitelikli personel sayısı 300 olarak öngörülürken geçen şubat ayında Alvimedica'nın İstanbul Çatalca'daki yeni fabrikasının mart ayında açılacağı bilgisini veren Alaton, "Türkiye'de tıbbi cihazlar pazarında yılda yaklaşık 350 bin stent kullanılıyor ve bunun tamamına yakını ithal ediliyor. Fabrikanın tam kapasite üretime geçmesiyle 2020'de yıllık 900 bin stent üretebileceğiz. Ülkemizdeki ihtiyacı karşılamakla kalmayacak, iki katı kadar da ihracat yapacağız. Yaklaşık bin kişiye istihdam sağlayacağız. Fabrikamızda çalışan kadınların oranı ise en az yüzde 70 seviyesinde olacak." diye konumuştu.

Alarko Holding'in KAP'a gönderdiği açıklama şöyle:

"Şirketimizle hiçbir hukuki bağı ve ortaklık ilişkisi bulunmayan Alvimedica Sağlık Ekipmanları Pazarlama Satış ve Dağıtım A.Ş. ve Alvimedica Tıbbi Ürünler San. ve Dış Tic. A.Ş.'nin bir bankaya olan kredi borcu nedeniyle, bu şirketlerin hissedarları Leyla Alaton ve Vedat Aksel Alaton'un Şirketimizdeki ortaklık payları ile her türlü hak ve alacaklarına ihtiyati haciz konulduğu bilgisi Şirketimize ulaşmıştır.

Alvimedica Sağlık Ekipmanları Pazarlama Satış ve Dağıtım A.Ş. ve Alvimedica Tıbbi Ürünler San. ve Dış Tic. A.Ş. ile Alarko Holding A.Ş. ve Alarko Topluluğu şirketleri arasında herhangi bir ortaklık ilişkisi veya benzeri bir hukuki ilişki bulunmamaktadır."