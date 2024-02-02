Alev Alatlı kimdir? Alev Alatlı kaç yaşında ve neden vefat etti? İşte detaylar
Ünlü düşünür ve edebiyatçı Alev Alatlı hayatını kaybetti. Düşünce ve edebiyat dünyasında büyük üzüntüye neden olan Alev Alatlı'nın vefat haberi sonrası özgeçmişi merak edilip araştırılıyor. Peki, Alev Alatlı kimdir? Alev Alatlı kaç yaşında ve neden vefat etti? İşte merak edilen detaylar...
Alev Alatlı kimdir? Ünlü düşünür ve edebiyatçının vefat haberi sonrası gözler bu sorunun cevabına çevrildi. Bir süredir hastanede tedavi gören Alatlı tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybetti. İşte Alev Alatlı hakkında merak edilip araştırılanlar...
AELV ALATLI KİMDİR?
Alev Alatlı 1944'te İzmir'de doğdu. Liseyi Tokyo'da okudu. Ekonomi & İstatistik lisansını ODTÜ, Ekonomi & Ekonometri Yüksek Lisansını Fulbright bursu ile gittiği ABD, Vanderbilt Üniversitesinden (Nashville,Tennessee) aldı.
Felsefe öğrenimine de başlayan Alatlı doktora çalışmalarını New Hampshire, Dartmouth College'de sürdürdü. İlâhiyat, Düşünce ve Medeniyet Tarihi üzerinde yoğunlaştı. 1974'de Türkiye'ye döndü.
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde öğretim görevlisi, Ankara Devlet Planlama Teşkilatında kıdemli ekonomist olarak çalıştı.
California Üniversitesi (Berkeley) ile ortak psiko-dilbilim çalışmaları yürüttü.
Cumhuriyet Gazetesi ile birlikte "Bizim English" adında bir dergi çıkaran Alatlı, daha sonra Türk Yazarlar Kooperatifinde (YAZKO) başkan yardımcısı olarak görev aldı.
1985 ve 1986 yıllarında Edward Said'in "Haberlerin Ağında Islam" (Covering Islam) and "Filistin'in Sorunu" (The Question of Palestine) yayınlandı. Filistin davasını duyurmak üzere yaptığı çalışmalar, 1986'da Tunus'ta sürgünde olan Yaser Arafat tarafından "Özgürlük Madalyası" ile onurlandırıldı.
2006 yılında Rusya'da Mihail Aleksandroviç Şolohov 100. Yıl Edebiyat Ödülü'nü aldı.
2014 yılında edebiyat alanında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülünün sahibi oldu.
2012 yılında Bülent Ecevit Üniversitesi; 2017 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi tarafından fahri doktora payesi ile onurlandırıldı.
2005-2017 yılları arasında Kapadokya Meslek Yüksekokulu mütevelli heyet başkanı olarak görev yapmıştır. 2017 yılı itibariyle de Kapadokya Üniversitesi mütevelli heyet başkanı olarak görevini sürdürmektedir.