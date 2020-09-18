Aleyna Çakır olayı nedir? Aleyna Çakır nasıl öldü? Şeklindeki sorular gündemin en çok merak edilen konularından biri oldu. Şüpheli ölümü Müge Anlı'nın programında da konu olan Aleyna Çakır ile ilgili son dakika gelişmeleri de gelmeye devam ediyor. Erkek arkadaşı Ümitcan Uygun tarafından öldürüldüğü iddia ediliyor. Dün akşam saatlerinde ise Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun hakkında başlatılan soruşturmanın ardından ormanlık alanda intihar ederek hayatını kaybetti.

ALEYNA ÇAKIR NASIL ÖLDÜ?

İntihar ettiği ileri sürülen üniversite öğrencisi Aleyna Çakır'ın cansız bedenini sevgilisi Ümitcan Uygun tarafından bulundu fakat daha sonra ortaya çıkan video, söz konusu ölümün intihar değil cinayet olabileceği konusunda soru işaretlerini içinde barındırıyor. Ümitcan Uygun'un sevgilisi Aleyna Çakır'ı darp ettiği ve bayıldıktan sonra videoya çektiği görülüyor.

Facebook'ta soyadlarını aynı yapan sevgililerin, birlikte yaşadığı ifade ediliyor. Olay gecesi Ümit'in arkadaşlarıyla Aleyna'nın evinin önünde toplandıkları, alkol aldıkları ve sabaha karşı da Aleyna'nın ölüm haberinin geldiği iddia ediliyor.

ALEYNA ÇAKIR OLAYI NEDİR?

Aleyna Çakır, 3 Haziran tarihinde Keçiören ilçesinde bir evde ölü olarak bulundu. Sevgilisi olduğu belirtilen Ümitcan Uygun'un, Çakır'a şiddet uyguladığı anlara ait görüntüler, bir süre sonra sosyal medyaya sızdı. Bunun üzerine Ümitcan Uygun polis ekiplerince gözaltına alındı. Uygun, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Ümitcan Uygun'un öğretmen olan annesi Gülay Uygun, sabah saatlerinde bir akrabasının evine gittiğini belirterek dışarı çıktı. Gülay Uygun'dan haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Polis ve Uygun'un yakınları, kayıp öğretmeni aramaya başladı.

ÜMİTCAN UYGUN'UN ANNESİ GÜLAY UYGUN İNTİHAR ETTİ!



Gülay Uygun, yakınları tarafından bir akrabasının evine yakın dağlık alanda başından silahla vurulmuş halde bulundu. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Gülay Uygun'un öldüğü tespit edildi. Yapılan ilk incelemede ise Gülay Uygun'un intihar ettiği belirlendi.

Aleyna Çakır'ın ölümü ile ilgili bir televizyon kanalındaki programa canlı olarak katılan kişi, anne Gülay Uygun'un, yurtlarda kalan kız öğrencileri kötü yola düşürdüğünü iddia etmişti.

ÜMİTCAN UYGUN'DAN AÇIKLAMA

Annesinin cesedinin bulunduğu yere gelen Ümitcan Uygun, ilk kez sessizliğini bozdu. Annesi hakkında ortaya atılan iddialara sert tepki gösteren Ümitcan Uygun, "Ben her zaman sessiz kaldım. Fakat bu saatten sonra sessiz kalamam. Benim annem, sizin suçlamalarınız yüzünden kafasına sıktı. Ben hepsinden şikayetçiyim" dedi.

AVUKAT: GÜLAY UYGUN 2 SAYFALIK İNTİHAR NOTU BIRAKMIŞ

Uygun ailesinin avukatı Çağatay Cengiz, "Bazı medya maymunları, bu aileyi yok etmek için çeşitli tiyatroları yapmışlardır. Masum bir kadına atılan iftiradır. O kadın, bu iftirayı kendine yedirememiştir. Biz süreci yargı çerçevesinde takip edeceğiz. Gülay Uygun, 2 sayfalık intihar mektubu da bırakmıştır. Ne olacak şimdi, nasıl geri gelecek Gülay" ifadelerini kullandı.