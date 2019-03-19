Aleyna Tilki: 3 kere kaza atlattım

Giriş: 19.03.2019 - 09:49 | Güncelleme:  

Genç yaşında yakaladığı şöhret ile adından sıkça söz ettiren ve attığı her adım ile haber olan ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, geride bıraktığımız gün bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı. İddialı ve sıra dışı giyim tarzı ile dikkatleri üzerinde toplayan Tilki, dünyaca ünlü mağazaları gezerek gün boyu alışveriş yaptı

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    7'den 70'e bir çok hayranının yoğun ilgisi ile karşılaşan güzel şarkıcı Aleyna Tilki, fotoğraf isteklerini geri çevirmedi. Objektiflere poz verdikten sonra muhabirlerin sorularını yanıtlayan Aleyna Tilki, tatil için gittiği Oslo ve Kuzey Kutbu'nda yaşadıkları hakkında konuştu. 

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    "ÇOK ZORDU"

    Tilki, "Aslında tatil değildi, gidip görmek istedim oraları. -27 derece de kaldım, gerçekten çok zordu." dedi.

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    "3 KERE KAZA YAPTIM"

    Muhabirlerin orada kaza geçirmesini sorması üzerine ise "Evet, 1 kere değil, 3 kere kaza atlattım. Kar kızağı ile 3 kere kaza yaptım. Hatta bir tanesinde bayağı zor zamanlar geçirdim ama kurtuldum" şeklinde konuştu.

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    Daha sonra alışverişe kaldığı yerden devam eden Aleyna Tilki, annesi ile birlikte uzun süre alışverişin keyfini çıkardı.

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    Öte yandan Aleyna Tilki'nin AVM tarzı dikkat çekti.

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  • 37Aleyna Tilki: 3 kere kaza atlattım - Magazin haberleri
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  • 38Aleyna Tilki: 3 kere kaza atlattım - Magazin haberleri
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  • 39Aleyna Tilki: 3 kere kaza atlattım - Magazin haberleri
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  • 40Aleyna Tilki: 3 kere kaza atlattım - Magazin haberleri
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