Aleyna Tilki: 3 kere kaza atlattım

Genç yaşında yakaladığı şöhret ile adından sıkça söz ettiren ve attığı her adım ile haber olan ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, geride bıraktığımız gün bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı. İddialı ve sıra dışı giyim tarzı ile dikkatleri üzerinde toplayan Tilki, dünyaca ünlü mağazaları gezerek gün boyu alışveriş yaptı